Слънчево начало на деня, следобед гръмотевични бури на места

В ранните сутрешни часове по котловините и около речните долини в западната половина на страната са възможни райони с намалена видимост.

В четвъртък денят ще започне със слънчево време в почти цялата страна. Още около обяд атмосферата ще започне да се активизира и ще се развива купеста облачност, която на места ще прерасне в купесто-дъждовна. Следобед и привечер ще има условия за краткотрайни валежи и гръмотевични бури, главно в планинските райони, както и в части от Източна България.

Вятърът ще бъде слаб до умерен

от изток-североизток, като ще създава приятно усещане въпреки летните температури. Максималните стойности ще се движат между 27° и 33°, като най-топло ще бъде в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и крайните югозападни райони.

В София слънце, слаб дъждец

В столицата денят ще започне със слънчево време и приятни сутрешни температури. Следобед ще се появи купеста облачност, но вероятността за валежи ще остане сравнително малка. Максималната температура ще достигне около 29°C, а вятърът ще бъде слаб от източна четвърт. Условията ще бъдат подходящи за разходки и дейности на открито през по-голямата част от деня.

В планините бури

В планинските райони следобедната нестабилност ще бъде по-силно изразена. След слънчевата първа половина на деня ще се развие мощна купесто-дъждовна облачност, която на места ще донесе краткотрайни интензивни валежи и гръмотевици. Планинарите трябва да предвидят възможност за бърза промяна на времето след обяд. Температурите ще достигат около 23°C на 1200 метра и около 16°C на 2000 метра надморска височина.

По Черноморието плаж, но с малко дъжд

Северното крайбрежие ще започне деня със слънчево време, но следобед облачността ще се увеличи и на отделни места ще има краткотрайни превалявания и гръмотевици. По Южното Черноморие времето ще остане предимно слънчево през почти целия ден. Температурите по крайбрежието ще бъдат между 25° и 29°C, а морската вода ще остане приятно топла – около 23°–24°C. Морето ще бъде спокойно с вълнение от 1 до 2 бала. /Meteo Balkans