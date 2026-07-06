Предимно слънчево ще е утре, морската вода е около 26 градуса

През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, над източните и планинските райони - купесто-дъждовна, облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен, в Източна България - южен, вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София - около 27°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятърът ще е слаб до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27° - 29°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°.

В сряда преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки. С усилване на вятъра от северозапад, в Източна България - от север-североизток, ще проникне по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°. В четвъртък ще преобладава слънчево време, но след обяд ще има и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, главно над планинските и източните райони. На места там ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен северозападен вятър. (НИМХ)