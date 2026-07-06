Днес приятно слънце с леки превалявания следобед

В по-голямата част от България ще преобладава слънчево време, а температурите ще останат приятни и близки до климатичните норми за началото на юли. Следобедните часове ще донесат развитие на купеста облачност, но валежите ще бъдат слаби и ще обхванат само отделни райони.

Максималните температури в страната ще достигнат между 24° и 29°, като най-топло ще бъде в низините на Южна България и по поречието на Дунав - до 30-31°С. Вятърът ще бъде слаб до умерен, предимно от запад-северозапад, докато в източните райони ще се усеща север-североизточен вятър, който ще поддържа малко по-свежо време.

В София слънчев ден

В столицата се очаква предимно слънчев ден. Следобед ще се появят временни увеличения на купестата облачност, но вероятността за валеж остава минимална. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който ще прави времето приятно за разходки и дейности на открито. Максималната температура ще достигне около 26°C.

Ще превали в планините

Преди обяд времето в планинските райони ще бъде предимно слънчево, но с напредването на деня ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по високите части, са възможни краткотрайни превалявания от дъжд. Вятърът по билата ще бъде умерен, а временно и силен, от северозапад, което ще създава усещане за по-хладно време.

Температурите ще достигат около 21-22° на 1200 метра и около 15-16° на 2000 метра надморска височина.

По Черноморието идеално за плаж

По Българското Черноморие времето ще бъде подходящо за плаж. Денят ще започне със слънчево небе, а следобед ще се развие купеста облачност. Само на изолирани места е възможен краткотраен летен дъжд.

Вятърът ще бъде умерен от север, а към следобед постепенно ще се ориентира от изток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 26°, а морската вода ще остане топла – между 24° и 26°. Вълнението на морето ще бъде слабо до умерено – около 2–3 бала, което ще осигури добри условия за морски туризъм.