Виктория Алис Цветкова дебютира с роман за свят, в който технологиите изпреварват човешката зрялост

„Паралеумът" е дебютната книга на Виктория Алис Цветкова. Тя разказва за свят, в който технологичният напредък е изпреварил душевната зрялост на човечеството.

"Този свят е един от многото светове в книгата. Паралеумът е термин за един от съществата в книгата и представлява мултивселена. Всеки избор поражда нов свят, а ние всеки ден се сблъскваме със стотици избори. Тогава виждаме как невинаги вървят равномерно - душевният напредък на човечеството и технологиите", каза Цветкова за Bulgaria ON AIR.

Историята е именно за един от световете.

"Главните герои са няколко, написани така, че започват да се гледат през гледната точка на един млад учен, но след това преминава през гледните точки на различни герои. Най-накрая се разкрива кой е разказвачът, но нека това остане загадка", допълни тя.

Виктория Алис разкри, че всичко започва пред далечната 2006 година.

"Бях още тийнейджър, беше поредица от сънища, които бяха свързани помежду си и се повтаряха, това ме накара да ги напиша. Включена е война, която е доста актуална тема в момента. Майка ми ме запали по литературата, хората и приятелите около мен - всички сме фенове на фантастиката", призна авторът.