BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 54

Уредбата за употреба на райски газ е неадекватна

В Европа се полагат всички необходими усилия за ограничаване на употребата на райски газ

27.09.2025 | 18:33 ч. 0

В Европа се полагат всички необходими усилия за ограничаване на употребата на райски газ за развлекателни и рекреационни цели. Това заяви прокурорът от Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов в предаването "Големите последици".

"Райският газ действително е забранен у нас, като към момента за престъпление е обявено разпространението му на непълнолетни и на лица, които не разбират свойството и значението на извършеното. Въведен е и административен регламент, който предвижда налагане на наказания - глоби, за разпространението му в търговски обекти и в заведения за нощно хранене и барове", посочи още той пред Bulgaria ON AIR.

Тази уредба обаче е напълно недостатъчна и неадекватна на изискванията на времето и на обществените отношения, категоричен беше прокурорът. По думите му се вижда, че разпространението и употребата на райски газ за целите на удоволствието и развлечението са масови. 

