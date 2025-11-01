Радев: Духовността и просвещението са в основата на единството

Опирайки се на традициите и родолюбието, ние можем днес достойно да се изправим с лице към бъдещето и подобно на нашите възрожденци да търсим заедно мястото на България в модерния свят. Това заяви държавният глава Румен Радев на церемония в Гербовата зала по повод Деня на народните будители.

По случай празника в сградата на президентската институция се събраха представители на държавни, културни и научни институции, университети, училища и творчески съюзи.

В рамките на церемонията президентът отличи ученици и студенти с високи постижения в образованието, науката, изкуствата и обществената дейност.

На събитието присъстваха вицепрезидентът Илияна Йотова, Негово Светейшество Даниил Патриарх Български и съпругата на президента Десислава Радева.

По повод празника по-рано през деня се проведе церемония по издигане на националния флаг на Република България, в рамките на която държавният глава прие строя на Националната гвардейска част.

"Духовността и просвещението са в основата на единството, напредъка и самочувствието на българската нация", подчерта Радев в приветствието си за 1 ноември.

Държавният глава посочи, че днешният празник продължава да озарява с благородната светлина на ярките умове от нашето минало, които в най-тъмните доби на духовно и политическо робство с перо, проповед и оръжие са разпалили отново славата на българското име и копнежа по свобода и държавност.

Президентът допълни, че днешният ден не е запазен само за почитта към великите имена от миналото, но и към следващите поколения.

"Голямата кауза на будителството като изцяло българска духовна категория е неизменна и тя е свързана и с младите хора", посочи президентът. По думите му, именно младите поколения разпознават новите идеи и са насочени към бъдещето.

Днешната церемония е израз и на признателност за целеустремеността и отдадеността към младите българи, които постигат мечтите и високите цели, които сами са си поставили, заяви държавният глава.

Президентът отличи с грамоти като млади будители Александра Петкова, Виктор Цветанов, Дамян Иванов, Калоян Гешев, Любомир Колев и Мартин Йорданов.

"С воля и непреклонност вие променяте обществото ни и ни нареждате сред най-добрите в света," обърна се към отличените президентът.

Държавният глава изрази признателност за устрема на младежите да градят нова България, в която успех се постига не с измама и послушание, а с воля, труд и отговорност.