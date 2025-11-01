IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Българите държат сто млрд. лева спестявания в банките

Леко се увеличават лошите кредити у нас

01.11.2025 | 19:46 ч. 0

Леко се увеличават лошите кредити у нас. Това заяви в студиото на Money.bg Райна Миткова - Тодорова - управител на "ЕОС Матрикс" и зам.-председател на Асоциацията за управление на вземанията.

По думите ѝ данните са на база скорошна статистика на БНБ относно задлъжнялостта на компаниите и домакинствата.

"Това за нас, като специалисти, не представлява притеснение, защото ръстът на кредитите е висок, но има интерес и от домакинства, и от бизнес".

"От страна на кредитните институции пък има нестихващ ентусиазъм да се раздадат тези пари, което е съвсем нормално - депозитите са на рекордно ниво - 100 млрд. лева спестявания държим българите в банките - тези пари трябва да се вложат някъде, за да донесат доходност", коментира още Миткова.

"Мнението за кредитите в българското общество е много поляризирано... Горе-долу 50% от българското население не желае да чуе за кредит по никакъв начин - те са се "опарили", фалирал им е бизнесът по време на предходната криза, не го познават, не го харесват или имат пари и смятат, че кредитът по никакъв начин не им допринася. И другата по-интересна половина от народонаселението, които са и нашите клиенти - те потребяват всеки кредитен продукт, който им бъде предложен", обобщи специалистът. 

кредити банки спестявания икономика Райна Миткова
