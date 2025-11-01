IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 43

Желязков: Бъдете добри хора, следвайте примерите на будителите

Можем да се гордеем и да следваме техните завети, добави премиерът

01.11.2025 | 14:05 ч. 21
БГНЕС

БГНЕС

Министър-председателят Росен Желязков участва в тържественото отбелязване на Деня на народните будители в град Разлог. Той е специален гост на Средно училище "Братя Каназиреви", където ще открие два нови специализирани кабинета и ще се включи в празничната програма.

"Вече повече от 100 години в България празнуваме Денят на народните будители на тази дата, на датата, на която честваме и Свети Иван Рилски, който е покровител на България. Повече от 100 години ние се обръщаме към всички онези, които са дали своя принос, волно или неволно, за това българският дух да преживее трудни времена и да пребъдва", каза премиерът.

По време на речта си пред ученици и преподаватели премиерът Желязков припомни историческото значение на празника. 

Свързани статии

“Искам днес да използвам случая да благодаря на учителите, не само за техния всеотдаен труд, а за това, че те са онези, които дават вдъхновението, дават знанието и най-вече добродетелите и вярата в доброто. Бъдете добри хора, следвайте примерите на будителите, защото те не са нещо абстрактно. В техния пример, в тяхното житие има много основания, с което можем да се гордеем, да ги следваме, да спазваме техните завети", каза още премиерът.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

министър-председател Росен Желязков будители завети празник
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem