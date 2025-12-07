Димитър Манолов: Не ми харесва, че са замразени обезщетенията за безработица

Не ми харесва, че са замразени обезщетенията за безработица, майчински. Но на политическата среща стана ясно, че няма друг начин. Това каза пред журналисти президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов преди началото на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, който трябва да разгледа проектобюджета на държавното обществено осигуряване за следващата година. Той е удовлетворен обаче от предвиденото увеличение на средствата за възнаграждения в НОИ.

„С преструктуриране на вътрешните разходи ще бъде компенсирано това, че няма да има постъпления заради вноската за пенсии, която няма да бъде вдигана следващата година. И от пари, които държавата ще доплати. В политически ситуации като тази едва ли можем да очакваме смели решения”, добави Манолов. „Това, за което сме се разбрали, се е случило, но останаха и неща, за които до момента няма съгласие и няма възможност да се разберем. Имаше обещания за следващата година за отглеждане на деца без родители и за средствата, които ще бъдат отпуснати за това”, каза още Димитър Манолов.