Стоян Омарчевски е един наистина величав българин, а иначе много скромен човек. С тези думи журналистът, писател и композитор Валентин Стамов започна разказа си за българския политик, земеделски деятел и журналист. В рубриката "Тяхната история" на предаването "Операция История" той разказа интересни подробности за живота на Стоян Омарчевски.

"Роден е в Нова Загора на 23 декември 1885 година. Той е завършил философия, че и право. Човек с много богата култура и много големи интереси във всички области на живота. Омарчевски, заедно с Александър Стамболийски, са искали да сбъднат мечтата на Раковски българският народ да бъде просветен за много кратко време и да стигне голяма степен на своята образованост", разкри още Стамов пред Bulgaria ON AIR. "Много интелигентен човек, изключително духовно извисен и никога не си е мечтал да бъде популярен и да бъде запомнен за вечни времена. Това, което той е сътворил за три години, а и след това, разбира се - той има изключителни заслуги за нашата българска наука, духовност и за нашата култура", категоричен бе специалистът.

На въпрос на Росен Петров с какво да запомним бележития българин, Стамов отговори:

"С това, че въвеждайки тези образователни реформи, той създавайки възможността да се развива българската наука, култура и духовност. Той достига до апогея на тези възможности, въвеждайки образователни системи, които днес светът използва. Той въвежда киното, което е абсолютно постижение - българите стават кино нация, благодарение на Стоян Омарчевски. И с неговото дело за възстановяване на истинската българска история - по негово време тогавашните млади хора изучават нашата истинска история, а не съчинената преди и след това".