В София кацнаха евакуираните българи от Оман СНИМКИ

На летище “Васил Левски“ в солицата се прибра първата група наши сънародници, които се евакуират от Персийския залив заради ударите на САЩ и Израел срещу Иран.

С чартърен полет на “България Еър“ на родна земя пристигнаха 111 български граждани, изведени от Салала, Оман.

Очаква се по-късно тази вечер да кацне и вторият полет със 180 наши сънародници от Дубай.

Министерството на външните работи работи за организацията на следващ полет до ОАЕ, който излети възможно най-скоро. Това обявиха от пресцентъра на външнополитическото ни ведомство.

МВнР подчерта, че медийните публикации за прекратяване на полетите, организирани от българската държава за извеждане на граждани от региона на Близкия изток не отговарят на истината, съобщава БГНЕС.