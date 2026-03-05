Сачева: Промените в КСО ще доведат до по-висока доходност на пенсиите от втори стълб

“Приетите днес промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) ще дадат възможност пенсионните спестявания на хората, които са във втория стълб, да могат да се инвестират съобразно техните желания и тяхната толерантност към риска в динамични, балансирани или консервативни фондове”, обясни председателят на социалната комисия Деница Сачева.

Припомняме, че по-рано днес парламентът гласува на второ четене промени в КСО, с които въведе мултифондовете в допълнителното пенсионно осигуряване и регламентира как да бъдат инвестирани средствата в тях.

“Направени са редица симулационни проекти от Комисията за финансов надзор, спрямо които, ако в момента средната пенсия е 490 евро, благодарение на промените, може да достигне до 760 евро”, обясни Сачева.

Депутатът от ГЕРБ-СДС добави, че благодарение на промените, е дадена и възможност почти 16 млрд. евро, които се намират в пенсионните фондове, да могат да бъдат инвестирани в проекти, свързани с инфраструктура, с образователна инфраструктура, с енергийни инфраструктурни проекти, както и с възможности за развитие на капиталовия пазар.

“За да може всичко това да се случи, се акцентира върху финансовата грамотност, защото хората могат да бъдат богати само тогава когато са финансово грамотни. Това според нас е и модерната социална политика, която овластява хората и им дава възможност да разполагат по-добре със своите спестявания”, подчерта Сачева.

Председателят на социалната комисия отбеляза още, че парите във втория пенсионен стълб се онаследяват, така че с възможността доходите от втория пенсионен стълб да бъдат по-високи подкрепяме и това в семействата да остават и повече пари.

Според Сачева това е една дългоочаквана реформа и подобрение на пенсионната система, чакана от почти две десетилетия.