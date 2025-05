Украйна: Русия напълно игнорира призива за прекратяване на огъня

Украинският външен министър Андрий Сибига смята, че Русия “напълно игнорира” предложеното от Киев и съюзниците му 30-дневно безусловно прекратяване на огъня. В пост в социалната мрежа Х министърът разкритикува Москва.

“Руснаците напълно игнорират предложението за пълно и трайно прекратяване на огъня, което влиза в сила на 12 май. Те продължават да атакуват украински позиции по цялата линия на фронта“, написа Сибига.

"Москва пропилява още една възможност да сложи край на убийствата. Това още веднъж демонстрира, че единствената цел на Русия е да продължи войната. Украйна полага всички усилия да сложи край на войната и да даде шанс на дипломацията", казва още украинският министър.

I am grateful to @DavidLammy for inviting me to participate online in today's London meeting, in our regular and effective format, together with our allies Germany @AussenMinDE , Italy @Antonio_Tajani , Spain @jmalbares , Poland @sikorskiradek , the EU @kajakallas , and France… pic.twitter.com/lrpEMhRhqc

Късно снощи украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов лично да се срещне с Владимир Путин в Турция.

“Това прави един истински лидер. Не се крие зад никого и нищо. Малко вероятно е руската страна да притежава дори частица такава смелост”, каза Сибиха след съобщението на Зеленски.

This is what a true leader does. He does not hide behind anyone or anything. It is highly unlikely that the Russian side possesses even a sliver of such courage. https://t.co/xbwe8DOaT1