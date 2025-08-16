IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пожар гори във вилната зона на Българово, евакуират хора

Затворен е входът на Българово откъм Айтос

16.08.2025 | 15:31 ч. Обновена: 16.08.2025 | 15:44 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пожар гори във вилната зона на Българово, съобщиха за БТА от Община Бургас.

По първоначални данни има изгорели постройки. Огънят се насочва в посока градския стадион. Кметът на Бургас Димитър Николов е на място. Активирана е системата за спешни съобщения BG-ALERT, с призив за незабавна евакуация на хората от засегнатия район.

Затворен е входът на Българово откъм Айтос. Екипи на пожарната и полицията са на място и работят по овладяване на пожара.

Българово Айтос пожар евакуация
