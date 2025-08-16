Пожар гори във вилната зона на Българово, евакуират хора

Пожар гори във вилната зона на Българово, съобщиха за БТА от Община Бургас.
По първоначални данни има изгорели постройки. Огънят се насочва в посока градския стадион. Кметът на Бургас Димитър Николов е на място. Активирана е системата за спешни съобщения BG-ALERT, с призив за незабавна евакуация на хората от засегнатия район.
Затворен е входът на Българово откъм Айтос. Екипи на пожарната и полицията са на място и работят по овладяване на пожара.