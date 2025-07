Премиерът на Унгария за Зеленски: Има увереност на театрален артист

Министър-председателят на Унгария Виктор Орбан заяви, че гражданите на повечето страни от ЕС не биха подкрепили присъединяването на Украйна към групата, ако гласуват по този въпрос. Ден по-рано в публикация в Х Орбан отправи критики към украинския президент за упоритостта, с която продължава войната.

"Преди точно една година посетих Киев. След 14 часа пътуване, проведохме дълги разговори с президента Зеленски за възможността за прекратяване на огъня и мир. Още тогава го предупредих, че времето не е на негова страна. Още тогава го предупредих, че руснаците се готвят за дълга война, че в Америка предстои голяма промяна и че Европа се изчерпва", се казва в съобщението на Орбан.

One year ago today, I visited Kyiv. After 14 hours of travel, we held long talks with President @ZelenskyyUa about the possibility of a ceasefire and peace. Even then, I warned him that time was not on his side. Even then, I warned him that the Russians were preparing for a long… pic.twitter.com/kLGHAjYzJA