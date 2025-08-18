Зеленски се надява Джей Ди Ванс да не е на срещата му с Тръмп

Предстоящото завръщане на украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом вероятно ще протече по-гладко, ако вицепрезидентът Джей Ди Ванс не присъства, смята украински служител.

По време на скандалното последно посещение на украинския лидер в Белия дом в края на февруари Зеленски беше смъмрен от президента Доналд Тръмп и вицепрезидента пред камерите на целия свят. Визитата беше спад във вече обтегнатите отношения между Киев и администрацията на Тръмп - ужасен дипломатически момент, който украинските служители се стремят да поправят, докато усилията на САЩ да постигнат споразумение за прекратяване на конфликта продължават.

Ще бъде по-добре за украинската делегация, ако Ванс не присъства на срещата в понеделник, каза пред Newsweek източник, близък до Зеленски. Според източника на последната среща през февруари Ванс е “провокирал” Зеленски.

Сред различните остри реплики, отправени от Ванс към Зеленски бяха: “Изразете няколко думи на признателност към Съединените американски щати и президента, който се опитва да спаси страната ви.“

Зеленски си е “взел поука“ от февруари и ще се стреми да възприеме дипломатичен и уважителен тон, смята източникът.

Администрацията на Тръмп е по-малко склонна да “го тормози отново“, ако украинският лидер се присъедини към европейските съюзници на Украйна, добавиха те.

Редица европейски държавни глави потвърдиха, че ще пътуват до Вашингтон за срещата в Белия дом със Зеленски, включително британският премиер сър Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон. Финландският президент Александър Стуб може да присъства, съобщи Politico в неделя. Финландският лидер се е сближил с Тръмп заради общата любов към голфа, докато е начело на страна със значителна сухопътна граница, и опасенията си към Русия.

Очаква се да присъстват и Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който е изградил близки отношения с Тръмп, докато е насочвал Европа към единство.

Европа се бори усилено да запази ролята си в мирните преговори за Украйна, водени с посредничеството на САЩ, наблюдавайки с нервност очевидното нежелание на настоящата администрация да накаже Русия или да се възползва от значителни отстъпки от Москва, въпреки заплахите ѝ да го направи.

Европейските лидери се срещнаха виртуално със Зеленски и Тръмп преди срещата на върха на републиканците с руския президент Владимир Путин в Аляска в петък, като повториха, че Украйна трябва да участва в преговорите и че международните граници не трябва да се променят със сила.

Въпросът коя територия Русия и Украйна ще контролират в споразумение за прекратяване на огъня е една от най-големите пречки за постигане на споразумение за прекратяване на боевете.

Русия анексира Крим, полуостровът на юг от континентална Украйна, през 2014 г. и подкрепи сепаратистите в Донецката и Луганската области в Източна Украйна, които са общо известни като Донбас, индустриалният център на Украйна.

През есента на 2022 г., след като Москва започна пълномащабното си нахлуване през февруари, Русия обяви Донецк и Луганск за анексирана територия, която сега е част от Русия, заедно с южните Херсонска и Запорожка области. Докато Русия контролира по-голямата част от Луганска област, Украйна запазва контрола си върху около една четвърт от Донецк и голяма част от Херсонска и Запорожка област. Претенциите на Русия към тези региони не са международно признати.

Кремъл позиционира териториалните си искания като ключов препъни камък в преговорите. Киев многократно е заявявал, че няма да възнагради руската инвазия с територия и че отстъпването на тези райони би противоречало на конституцията на страната.

След срещата на върха в Анкоридж Тръмп заяви пред европейските лидери, че подкрепя план, според който Украйна ще отстъпи територия, която все още контролира, на Русия, съобщи The New York Times, позовавайки се на двама висши европейски служители. Ройтерс съобщи, че Русия е заявила, че ще предложи части от земя, които в момента контролира в Украйна, в замяна на това Киев да отстъпи части от земя на изток, които Русия в момента не контролира, позовавайки се на източници, запознати с мисленето на Кремъл.

Съгласно предложението Украйна ще се изтегли напълно от Донецк и Луганск, като настоящите фронтови линии в Херсонска и Запорожка области на юг ще бъдат замразени, според доклада.

Специалният пратеник на Тръмп, Стив Уиткоф, заяви в неделя, че въпреки че срещата на върха в Аляска не доведе до споразумение, Украйна ще има защити, подобни на тези по член 5, за да предотврати всеки бъдещ опит на Русия да атакува съседката си. Член 5 е разпоредбата в основополагащия договор на НАТО, която означава, че нападение срещу която и да е държава членка на алианса се третира като нападение срещу всички. Не е ясно как би функционирало споразумението, за което говори Уиткоф.

Украйна постоянно заявява, че се нуждае от гаранции за сигурност и че не е обвързана с никакви ограничения за размера на армията си. Киев също иска да е на пътя към членство в НАТО и Европейския съюз. Русия иска Украйна да бъде неутрална държава.

Очакванията за срещата в понеделник са ниски, каза източникът.

“Не можете да ги помирите“, казват приближени, визирайки украинските и руските искания.

“Сега наистина зависи от президента Зеленски да го направи“, каза Тръмп пред Fox News след срещата на върха в Аляска. “Бих казал също, че европейските държави трябва да се включат малко.“