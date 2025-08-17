Рискува ли Зеленски отново да го смъмрят в Белия дом?

Най-известният президент на свободния свят показва известна смелост, като се съгласява на среща с лидера на свободния свят. Когато Володимир Зеленски влезе в Овалния кабинет в понеделник, той ще знае, че е в риск от нова засада.

Украинският президент най-вероятно предполага, че ще получи поредната порция тормоз, подходящ за училищните коридори, но в Белия дом. Има малка вероятност Доналд Тръмп най-накрая да се е уморил да бъде подиграван от Кремъл.

Вече е напълно възможно Тръмп да е готов да обмисли гаранции за сигурност за Украйна, които отразяват Член 5 на НАТО, което би могло да означава, че ако Украйна подпише мирно споразумение, дългосрочният ѝ бъдещ суверенитет и сигурност ще бъдат защитени със силата на оръжието от съюзници, включително САЩ. Италианският премиер Джорджа Мелони разговаря с Тръмп и публично оповести идеята (която първоначално е била нейна), предполагайки, че президентът на САЩ е поел с концепцията.

„Ключовият момент остават гаранциите за сигурност, за да се предотвратят нови руски нашествия, и това е аспектът, в който бяха регистрирани най-интересните развития в Анкъридж“, каза Мелони.



Тя добави, че Тръмп е подчертал по-ранно италианско предложение за гаранции за сигурност за Украйна, „вдъхновено от член 5 на НАТО“.

„Отправната точка на предложението е дефинирането на клауза за колективна сигурност, която би позволила на Украйна да се възползва от подкрепата на всички свои партньори, включително САЩ, готови да предприемат действия в случай на повторно нападение“, каза Мелони.

След срещата си на върха с Владимир Путин в Анкъридж в петък, Тръмп заяви, че двамата президенти са близо до споразумение. Той не спомена „мир“ или „примирие“ и призна, че няма сделка, докато няма пълноценна сделка. Източници оттогава потвърдиха пред The Independent, че Путин е поискал Украйна да даде Луганска и Донецка области на Русия в замяна на „замразяване“ на фронтовите линии другаде.

Зеленски, казаха те, ще търси „яснота“ по предложението - което може да бъде договорено само след референдум в Украйна.

„Имахме изключително продуктивна среща и много точки бяха договорени. Остават само много малко. Някои не са толкова важни. Една е може би най-важната, но имаме много добър шанс да стигнем до нея“, каза Тръмп.

Тази „една“ точка, която е съществен препречен въпрос с Русия може би е, че Украйна и Европа са убедили Тръмп, че не може да има траен мир за Украйна, ако прекратяването на огъня или мирното споразумение е просто пауза в боевете, докато Кремъл се готви за подновен конфликт.

Искането на Путин Украйна да отстъпи две провинции в замяна на пауза в убийствата със сигурност ще бъде отхвърлено от Европа и Украйна, тъй като те не поемат ангажимент да прекратят дългосрочното желание на Путин да завземе останалата част от страната.

Досега тази година Тръмп повтори и прие почти всички условия на Русия за мир. Той подкрепи искането на Путин Украйна никога да не може да се присъедини към НАТО. Той прие, че Москва трябва да запази украинските земи, които вече е завзела. Той обвини Запада, че е провокирал войната с Русия, и дори постави под въпрос легитимността на самото президентство на Зеленски.

Дипломатически източници, много близки до европейските и украинските преговори, които последваха срещата между Тръмп и Путин, заявиха, че макар да е имало облекчение, Тръмп вече е разбрал необходимостта от гаранции за сигурност на Украйна. Но подробностите за това как ще работи това – и какви отстъпки ще бъде поискано от Украйна, са от решаващо значение. „Въпросът е – как може или ще работи това?“, каза един високопоставен източник.

Ако при пристигането си в Овалния кабинет Тръмп му каже да приеме, че трябва да се откаже от източната част на Украйна, включително Крим, завинаги да се откаже от фантазиите за присъединяване към ЕС и НАТО и да проведе избори, докато страната му е окупирана (всички руски искания) – тогава всякакви „гаранции за сигурност“ ще бъдат безсмислени. Те ще са били част от руските усилия да видят Зеленски ограден в Белия дом, както беше през февруари. Европейските лидери знаят това. Затова те действаха бързо, за да обгърнат Зеленски с дипломатически доспехи.

„Ясно е, че Украйна трябва да има железни гаранции за сигурност, за да защити ефективно своя суверенитет и териториална цялост. Приветстваме изявлението на президента Тръмп, че САЩ са готови да предоставят гаранции за сигурност. Коалицията на желаещите е готова да играе активна роля. Не трябва да се поставят ограничения върху въоръжените сили на Украйна или върху сътрудничеството ѝ с трети страни. Русия не може да има право на вето срещу пътя на Украйна към ЕС и НАТО“, казаха европейските лидери.

Част от тях – сър Киър Стармър, Еманюел Макрон от Франция, Джорджия Мелони от Италия, Фридрих Мерц от Германия, финландският президент Александър Щуб, полският премиер Доналд Туск, председателят на Европейския съвет Антонио Коста и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен – предупреждават Тръмп, че каквото и да му е казал Путин, той рискува трайно разрив с Европа, ако остане в лагера на Кремъл.

Зеленски повтори тези принципи и че не може да има разговори за Украйна без Украйна.

Тръмп заяви, че разбира това. Но инстинктите му остават с Путин. Още по-лошото е, че макар американският президент да е нарцистичен и сприхав, това го прави лесно манипулируем от Путин. Но той дълбоко, лично, негодува срещу Зеленски.

И двамата са бивши телевизионни звезди. Но президентът на Украйна се възприема като въплъщение на героизма на своята нация. Тръмп се смята за опасна шега на международната сцена. Когато се срещнат отново в Белия дом в понеделник, е малко вероятно Тръмп да сдържи праведната си ревност.