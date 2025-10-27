Украински дронове нанесоха щети на язовир в Русия

Украински дронове са нанесли щети на язовир в района на руския град Белгород, близо до границата с Украйна, предаде ДПА, позовавайки се на съобщение на руските власти от днес.

Нивото на водата се е понижило с 1 метър, уточни ТАСС.

Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков призова за повишено внимание жителите в околността на водоема.

Командващият украинските безпилотни сили Роерт Бровди потвърди, че язовирът е бил атакуван вчера. Вода от реката, която минава през този район, е заляла руските позиции близо до село Графовка, поясни той.

Международното хуманитарно право забранява нападения срещу язовири или други обекти, които биха имали бедствени последици, освен ако тези обекти не се използват за военни цели, отбелязва ДПА.