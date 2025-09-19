Как табела за WC разкри къде е щабът на най-секретното звено за дронове в Москва?

Журналисти от Радио Свободна Европа/Радио Свобода са геолокирали централата на Рубикон, класифицирано звено на руското Министерство на отбраната за усъвършенствани технологии за дронове, до изложбен павилион в парк „Патриот“ - държавен военен музей и тематичен парк извън Москва. Един от признаците на разкриването на информация дойде в сегмент за центъра от пропагандиста Владимир Соловьов, където табела за тоалетна над врата – идентична с тези в изложбените зали на парка – се е промъкнала през монтажа. Ето как журналистите са успели да сглобят информация къде се намира една от най-секретните военни програми на Русия.

Рубикон е създаден през лятото на 2024 г. по заповед на министъра на отбраната Андрей Белоусов. Звеното контролира централизираното снабдяване с дронове, обучението на операторите и разработването и внедряването на нови бойни тактики. Малко е оповестено публично за дейността му. В прокремълските медии той обикновено се описва просто като „таен център“.

Журналистите успяха да геолокират базата на Рубикон, използвайки видеозаписи. Щабът се появи в три отделни пропагандни видеоклипа: през октомври 2024 г. по официалния канал на руското Министерство на отбраната, през февруари 2025 г. по време на предаване на пропагандиста Владимир Соловьов и през август в собствения Telegram канал на Рубикон.

И в трите случая идентифициращите детайли бяха умишлено прикрити. Но сегментът на Соловьов съдържаше показателен пропуск: табела за тоалетна над врата и колона, оборудвана с високоговорители, и двете от които бяха идентични с тези, видени в публично достъпни изображения на изложбените зали на парк „Патриот“. В собствените кадри на Министерството на отбраната и Рубикон журналистите забелязаха и метални подови плочи с отличителни отвори, които съвпадат с тези, открити в павилионите на парка.

По-късно журналисти откриха доказателства, че базата, показана и в трите видеоклипа, не е била постановка. Един показателен детайл беше, че от есента на 2024 г., когато Рубикон започна да функционира, календарът със събития в парк „Патриот“ добави нов списък: „Научно-практически занятия (Отдел за перспективни интердисциплинарни изследвания и специални проекти, Министерство на отбраната)“, провеждани седем дни в седмицата. Ръководителят на този отдел, Евгений Шмирин, дори присъстваше по време на заснетото посещение на Соловьов в щаба на Рубикон.

RFE/RL също така идентифицира командира на Рубикон: 37-годишният полковник Сергей Будников, бивш морски и артилерийски офицер. Името и длъжността му се появяват в благодарствени писма, публикувани на уебсайта на фондация „Братско сърце“, която подкрепя руските войски, и той беше показан на камера в предаването на Соловьов. Журналисти потвърдиха самоличността му чрез снимки, публикувани в профила на съпругата му във VKontakte.

Според RFE/RL, операциите на „Рубикон“ са били ключов фактор за успеха на руската офанзива в Курска област и лятното ѝ настъпление в Донбас. Независими западни анализатори и украински военни служители, интервюирани от изданието, също посочиха ефективността на подразделението, отбелязвайки, че неговите оператори успешно са поразявали не само конвенционални наземни цели, но и украински дронове, радарни системи, комуникационни мрежи и средства за електронна война. Мария Берлинска, ръководител на украинския Център за въздушно разузнавателна поддръжка, заяви, че само за една година „Рубикон“ се е превърнал в „най-доброто технологично подразделение на Русия“ с хиляди унищожени машини и оръжия.