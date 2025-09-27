Сирски: Украинската кампания DeepStrike осакати руската военна логистика

Ударите на Киев по руския петролен сектор сериозно нарушиха доставките на гориво и логистиката за въоръжените сили на Москва, заяви главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна Александър Сирски.

"Възможностите на вражеския военно-промишлен комплекс са значително намалени. Можем да видим това на бойното поле", каза Сирски на среща с журналисти.

Командирът отдаде заслуга на украинската кампания DeepStrike, вълна от удари с дронове, за създаването на горивна криза в Русия, която пряко възпрепятства оперативната ѝ дейност и снабдителните линии.

“Това е горивна криза в Русия, която пряко засяга логистиката и снабдяването на нейната армия“, каза Сирски, цитиран от Kyiv independent.

Главнокомандващият на въоръжените сили направи кратък преглед на мащаба и ефекта на кампанията - за по-малко от два месеца украинските сили са ударили 85 важни цели на руска земя. Те включват 33 военни обекта, като бази, складове, летища и самолети на земята, както и 52 военно-промишлени съоръжения, произвеждащи оръжия, боеприпаси, гориво и дронове.

“Ефективността на DeepStrike е потвърдена не само от нас, но и оценена от нашите партньори. Ето защо продължаваме да изграждаме и мащабираме звената, които извършват DeepStrike”, добави Сирски.

Изявлението идва след концентрирана серия от атаки с дронове срещу рафинерии и терминали в Южна и Централна Русия през август и септември, които според анализатори са намалили производството на рафинерии.

Прекъсването на износа на горива и капацитета за рафиниране също така нанася удар по военната икономика на Кремъл.

Руската проправителствена медия “Комерсант“ съобщи на 24 септември, че около 50% от бензиностанциите в окупираните Крим и Севастопол са спрели да продават бензин поради прекъсвания в доставките на гориво. Властите в Кремъл планират да удължат забраната за износ на бензин и са въвели забрана за износ на дизел за непроизводители, заяви руският вицепремиер Александър Новак.

Дроновете остават централни в кампанията. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна има капацитет да произвежда до 8 милиона дрона годишно, но няма финансиране, за да достигне това ниво.

Командирът заяви, че Украйна ще продължи да усъвършенства баланса между тактическите печалби на бойното поле и стратегическия натиск върху мрежите за доставки и приходи на Русия.