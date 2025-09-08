IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сирски: Русия с "пълзящо" напредване на източния фронт с Украйна

Украйна призна за тройно предимство на врага

08.09.2025 | 11:05 ч. Обновена: 08.09.2025 | 13:16 ч. 39
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Украйна заяви, че Русия има голямо предимство по отношение на човешките ресурси и средствата по фронтовата линия в източната част на страната, където армията на Москва от месеци насам напредва стабилно.

„Врагът има тройно предимство по отношение на сили и ресурси, а в основните зони на концентрация то може да достигне четири до шест пъти“, посочи Олександър Сирски в изявление в социалните медии, обобщаващо развитието на бойните действия през изминалия месец.

Руските сили напредваха в източна Украйна през целия август, макар и с малко по-бавно темпо в сравнение с предходните месеци, сочи анализ на АФП на данни, предоставени от Института за изследване на войната (ISW).

„Врагът използва тактиката на „пълзящо“ напредване с малки пехотни групи, опитвайки се да проникне в населените места, използвайки пространството между позициите и избягвайки директен бой“, добави Сирски.

Той каза, че украинските сили са възвърнали контрола над 58 квадратни километра и няколко малки населени места.

Русия в момента окупира около 20% от Украйна и заяви, че ще продължи да воюва, ако мирът не бъде сключен по нейните условия.

