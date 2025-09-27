Зеленски е поискал от Тръмп ракети "Томахоук"

Украинският президент Володимир Зеленски е поискал от президента на САЩ Доналд Тръмп да включи далекобойните ракети "Томахоук" в най-новия набор от военна помощ на Вашингтон за страната му, съобщи новинарският сайт Axios. Подобни твърдения бяха съобщени преди това от британския в-к "Телеграф".

Според украински служител, запознат с въпроса и цитиран от Axios, Зеленски е отправил искането по време на срещата си с Тръмп във вторник, предаде БНР.

Украйна е повдигала въпроса за "Томахоук" пред САЩ няколко пъти през последната година, включително в списък с оборудване, поискано от Киев преди няколко месеца.

Източникът на Axios посочи, че "Томахоук" е единственото оръжие, което Тръмп досега е отказвал да изпрати на Украйна или да продаде на членовете на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), за да изпратят системите на Киев. Ракетите "Томахоук" имат обхват до 1000 мили (около 1609 км), което би могло да даде на Украйна възможността да атакува чак до Москва.

В интервю за Axios Зеленски потвърди, че е поискал от САЩ повече военна помощ.

В това интервю за The Axios Show, взето в сряда, Зеленски посочва, че е поискал от Тръмп допълнителна оръжейна система, която би могла да принуди руския президент Владимир Путин да започне мирни преговори – може би дори без Украйна да се налага да я използва. Зеленски не назова тази оръжейна система по време на интервюто си с Барак Равид от Axios, но каза, че ако Русия знае, че Украйна разполага с такaва система, натискът за преговори ще се увеличи значително.

На въпрос на Барак Равид какво едно нещо може да направи Тръмп, за да помогне на Украйна да спечели войната, Зеленски каза: "Мисля, че президентът Тръмп знае. Вчера му казах от какво се нуждаем, едно нещо. Между другото, имаме нужда от нея, но това не означава, че ще я използваме. Защото, ако я имаме, мисля, че това е допълнителен натиск върху Путин да седне и да преговаря", посочи той.

Той също така намекна и за идеята, че могат да бъдат поставени условия за използването на системата от Украйна в зависимост от поведението на Русия.

Според Зеленски Тръмп му е казал "ще работим по това", когато е поискал новата оръжейна система.

В интервюто за Axios Зеленски отбеляза, че Украйна вече може да достигне дълбоко в Русия с дронове, но много военни цели имат сложна противовъздушна отбрана, която е трудно да се пробие с дронове.

Американската страна може би е обезпокоена както от перспективата за ескалация, ако Вашингтон предостави тази ракетна система, така и от собствените си сравнително ограничени запаси от ракети "Томахоук“, чието попълване отнема много месеци, отбелязва Axios.

Зеленски също така каза по време на интервюто за Axios, че Тръмп е позволил на Украйна да нанася удари по Русия, ако Москва продължи да атакува енергийната ѝ инфраструктура.

Зеленски посочи, че Тръмп му е казал, че Украйна трябва да отговори "око за око, зъб за зъб":

"Ако атакуват нашата енергетика, президентът Тръмп подкрепя това, че можем да отговорим по отношение на тяхната енергетика. Същото важи и за оръжейните складове и производствените обекти", каза украинският президент.

Междувременно "Уолстрийт джърнъл", позовавайки се на неназовани официални американски и украински представители, съобщи, че Доналд Тръмп е заявил пред украинския президент Володимир Зеленски на срещата им във вторник, че е отворен за премахване на ограниченията върху използването от Украйна на американски оръжия с голям обсег за удари дълбоко в Русия, но не се ангажирал с това по време на тяхната среща.