Русия обяви, че през изминалата нощ са свалени 57 украински дрона

Министерството на отбраната на Русия заяви, че тази нощ над страната са били прехванати 57 украински дрона, предаде ТАСС.

"През изминалата нощ, в периода от 23:00 ч. московско време до 07:00 ч. на 16 ноември, дежурните средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 57 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", пише в изявление на отбранителното ведомство.

Според публикуваната информация 23 от украинските дронове са били прехванати над Самарска област, 17 – над Волгоградска област, по пет са били прехванати над Саратовска и Ростовска област, по 3 над Курска и Воронежка и един е бил унищожен над Брянска област.

Информацията не е потвърдена чрез независим източник. /БТА