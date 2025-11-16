IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия обяви, че през изминалата нощ са свалени 57 украински дрона

23 от тях са били прехванати над Самарска област

16.11.2025 | 09:45 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Министерството на отбраната на Русия заяви, че тази нощ над страната са били прехванати 57 украински дрона, предаде ТАСС. 

"През изминалата нощ, в периода от 23:00 ч. московско време до 07:00 ч. на 16 ноември, дежурните средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 57 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", пише в изявление на отбранителното ведомство.

Според публикуваната информация 23 от украинските дронове са били прехванати над Самарска област, 17 – над Волгоградска област, по пет са били прехванати над Саратовска и Ростовска област, по 3 над Курска и Воронежка и един е бил унищожен над Брянска област.

Информацията не е потвърдена чрез независим източник. /БТА

