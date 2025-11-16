Вдовицата на първата жертва на аварията в Чернобил почина след руска атака в Киев

При руска атака в Киев е загинала 73-годишната Наталия Ходимчук, съпруга на инженер в атомната електроцентрала в Чернобил, съобщават Daily Mail и The Mirror.

Наталия е починала от изгарянията си в една от болниците в Киев, където лекарите се опитаха да спасят живота ѝ.

Валерий Ходимчук става първата жертва на аварията в атомната електроцентрала в Чернобил през 1986 г. Журналистката Тамара Хрушч разказва, че тялото му е останало под руините на 4-ти енергоблок.

След трагедията съпругата му Наталия се преместила от Припят в Киев, където живеела в района на Троещина, в жилищна сграда, където апартаменти бяха предоставени на работници, участващи в потушаването на аварията и на роднини на загиналите в резултат на аварията в Чернобил.

Там живее и Героят на Украйна, бившият машинен инженер от Чернобилската АЕЦ Олексий Ананенко - той е един от тримата доброволци, които са рискували живота си, но са предотвратили втора възможна експлозия на станцията, припомня Bulgaria ON AIR.