IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 21

Вдовицата на първата жертва на аварията в Чернобил почина след руска атака в Киев

Наталия Ходемчук бе съпруга на ядрения инженер Валерий Ходемчук

16.11.2025 | 09:00 ч. 19
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

При руска атака в Киев е загинала 73-годишната Наталия Ходимчук, съпруга на инженер в атомната електроцентрала в Чернобил, съобщават Daily Mail и The Mirror.

Наталия е починала от изгарянията си в една от болниците в Киев, където лекарите се опитаха да спасят живота ѝ.

Валерий Ходимчук става първата жертва на аварията в атомната електроцентрала в Чернобил през 1986 г. Журналистката Тамара Хрушч разказва, че тялото му е останало под руините на 4-ти енергоблок.

След трагедията съпругата му Наталия се преместила от Припят в Киев, където живеела в района на Троещина, в жилищна сграда, където апартаменти бяха предоставени на работници, участващи в потушаването на аварията и на роднини на загиналите в резултат на аварията в Чернобил.

Там живее и Героят на Украйна, бившият машинен инженер от Чернобилската АЕЦ Олексий Ананенко - той е един от тримата доброволци, които са рискували живота си, но са предотвратили втора възможна експлозия на станцията, припомня Bulgaria ON AIR.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

чернобил вдовица авария руска атака киев
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem