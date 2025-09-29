IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 2

ЕС осъди масираната руска атака срещу Украйна

Русия изстреля близо 600 дрона и 40 ракети срещу Украйна

29.09.2025 | 00:05 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Представители на Европейския съюз и външни министри на европейски страни остро осъдиха масираната атака на Русия срещу Украйна тази нощ и призоваха за по-строги санкции срещу Русия, предаде Укринформ.

Според агенцията ръководителят на делегацията на Европейския съюз в Украйна Катарина Матернова е отбелязала, че такива мащабни комбинирани атаки са станали нещо обичайно.

"Русия изстреля близо 600 дрона и 40 ракети срещу Украйна, като целите бяха гражданската инфраструктура и мащабни разрушения. Киев и Киевска област бяха основните цели. В района "Соломянски" беше ударена пететажна жилищна сграда; Институтът по кардиология беше повреден и най-малко двама души загинаха там. В районите "Холосийвски", "Днипровский" и "Дарницкий" бяха ударени жилищни и нежилищни сгради“, написа Матернова във Фейсбук.

Тя заяви, че тази нощ е поредното напомняне, че Русия умишлено атакува цивилното население в опит да го тероризира.

"Това няма да успее. Украйна има право да живее в мир и сигурност. ЕС ще продължи да подкрепя справедливата война на Украйна, като предоставя хуманитарна помощ и помага за възстановяването на разрушеното", подчерта Матернова.

Норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде заяви в социалните мрежи, че Русия се държи лицемерно."В залите на ООН Русия говори за мир, а на място, в Украйна, нейната незаконна война продължава ден и нощ", каза той.

Свързани статии

Литовският външен министър Кестутис Будрис, припомняйки думите на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че "нищо полезно не излиза от устата" на руския външен министър Сергей Лавров, отбеляза в социалните мрежи: "Генералният секретар на НАТО беше прав – да слушаш речите на Лавров е безполезно. Нищо добро и истинско не излиза от устата му. Вчера Лавров изнесе поредната реч, този път пред Съвета за сигурност на ООН, и излъга за ангажимента на Русия към Хартата на ООН и нейните принципи, както и към мира. В същото време Русия засипа Украйна с ракети и дронове, показвайки истинското си лице – това на терорист."

Финландският президент Александер Стуб отбеляза в социалните мрежи, че атаката, проведена само дни след сесията на Общото събрание на ООН, разкрива лъжливите наративи на Русия и отново показва на света истинското лице на агресора. "Сега е моментът да одобрим следващия пакет от санкции на ЕС и да продължим да оказваме натиск върху военната машина на Русия", призова той.

Латвийската външна министърка Байба Браже също осъди руската атака срещу цивилни граждани. "Единственият начин да спрем Русия е да намалим военните й възможности, като същевременно снабдим Украйна с подходящо оръжие, за да увеличи способността си да нанася удари по легитимни военни цели и да се защитава", написа тя в социалните мрежи, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

русия украйна атака ес
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem