IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 2

Зеленски говори за укрепването на украинската ПВО

Той се срещна с норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре

28.09.2025 | 22:15 ч. 14
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Украинският президент Володимир Зеленски днес обсъди укрепването на украинската противовъздушна отбрана с норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение на държавния глава в приложението "Телеграм".

"Разговарях с премиера на Норвегия Юнас Гар Стьоре. Благодарен съм за подкрепата след коварната руска атака снощи, при която беше отнет живота на украинци", заяви Зеленски.

Той подчерта, че Киев оценява високо помощта на Норвегия.

"Обсъдихме противовъздушната отбрана, спешните нужди на Украйна и възможностите да се укрепим. Също така разговаряхме за увеличаването на инцидентите с руски дронове над Европа. Единството на европейците определено ще даде отговор на тази заплаха. Ще координираме следващите си контакти", добави украинският президент.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

зеленски пво украйна
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem