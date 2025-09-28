Днешната руска атака е ударила полското посолство в Киев

Мащабната нощна атака на Русия срещу Киев на 28 септември удари полското посолство в украинската столица.

Това заяви говорителят на полското външно министерство Павел Вронски пред полската медия RMF24.

„Ракетен елемент или ракета с малък калибър“ падна върху покрива на посолството, пробивайки тавана. Отломките се озовават в кухнята на сградата. Вронски уточни, че щетите не са големи и няма пострадали.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Русия е изстреляла близо 500 дрона и над 40 ракети. В резултат на атаките загинаха поне четирима души, а над 70 са ранени, основно в Киев и Запорожие, пише БГНЕС.