Таро прогноза за 29 септември – 5 октомври

Намираме решения на проблемите

28.09.2025 | 23:15 ч. 1
Снимка: istock

Таро картите за новата седмица са Осмица чаши обърната и Четворка пентакли.

Първата карта е Осмица чаши обърната.

Обърнатата Осмица чаши повдига въпроса „Да остана ли или да си тръгна?“ Може да се окажете хванати между това да се отдръпнете от разочароваща ситуация или да опитате за последен път да подобрите нещата. Но истинският въпрос е: „Могат ли обстоятелствата да се подобрят или е загубена кауза?“

Обърнатата таро карта Осмица чаши ви кани да се вслушате в сърцето си, преди да действате. Другите може да имат мнение, но всичко се свежда до това кое е важно за вас.

Само вие знаете дали тази ситуация ви е полезна и дали има надежда за бъдещето. Бъдете внимателни какво искате и след това проверете дали това движение е в съответствие с вашите цели и мечти.

Източник: Седмична таро прогноза за 29 септември – 5 октомври

