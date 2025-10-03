Русия нанесе мащабна атака срещу украинската газова мрежа

Енергийната система на Украйна е била атакувана от руските сили с вълни от нощни удари, които на моменти потопиха милиони хора в тъмнина и прекъснаха отоплението при температури под нулата.

Държавният газов оператор на Киев съобщи, че това е най-голямата атака срещу газовата мрежа на страната от началото на пълномащабното нахлуване на Москва през 2022 г., съобщи France 24.

“Противникът извърши най-мащабната атака срещу инфраструктурата за производство на газ от началото на войната“, заявиха от държавната газова компания “Нафтогаз“. “В резултат на тази атака значителна част от нашите съоръжения са повредени. Част от щетите са критични“, заяви председателят на компанията, Сергей Корецки.

По данни на “Нафтогаз“, около 35 ракети и 60 дрона са били изстреляни срещу обекти в североизточната Харковска област и централната Полтавска област.

Украинското министерство на енергетиката съобщи за прекъсвания на електрозахранването в няколко региона, но без да предостави допълнителни подробности.

От своя страна руските военни обявиха, че са атакували “военно-индустриалния комплекс на Украйна“ чрез комбинирани удари с ракети и дронове. / БГНЕС