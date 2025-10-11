IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Украйна порази руска нефтопреработвателна рафинерия в Башкортостан

Тя се намира на 1400 километра от Украйна

11.10.2025 | 22:30 ч. 17
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Украински безпилотни летателни апарати са поразили руската нефтопреработвателна рафинерия "Башнефт" в град Уфа, столица на руската република Башкортостан, причинявайки експлозии и пожар, предаде Ройтерс, позовавайки се на източник от Службата за сигурност на Украйна (ССУ). 

"Това е третият удар на ССУ дълбоко в територията на Башкортостан през последния месец - на 1400 километра от Украйна. Такива удари показват, че няма безопасни места дълбоко в тила на Руската федерация", заяви източникът от ССУ, цитиран от БТА. 

Украйна Башкортостан Русия
