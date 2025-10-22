IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Полша няма да изпраща войска в Украйна

Варшава ще отдели 5% от БВП за отбраната

22.10.2025 | 08:15 ч. 3
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Президентът на Полша Карол Навроцки заяви, че ще направи всичко възможно, за да предотврати разпростирането на войната и на територията на страната, потвърждавайки, че Варшава няма да разполага сили в Украйна – едно от ключовите му обещания по време на неговата предизборна кампания, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА. 

По време на посещението си в град Томашов Любелски в югоизточната част на Полша Навроцки участва в двудневната международна конференция „Между информацията и дезинформацията".

Засягайки притесненията, че Полша може да бъде въвлечена в настоящия конфликт в Украйна, президентът подчерта, че ролята на държавния глава в мирно време е да предотвратява войните и да избягва загубата на полски военни. Навроцки допълни, че целта на президента е да направи Полша достатъчно силна, за да възпре всеки потенциален агресор.

„Полски войници няма да загиват в Украйна и няма да бъдат изпращани в нея. Ще направя всичко, за да предотвратя избухването на война в Полша", заяви Навроцки.

Президентът заяви, че ще подкрепи парламентарното мнозинство да отдели 5% от БВП в отбраната в следващия проектобюджет. Той заяви, че страната не може да си позволи да стои на едно място в очакване на войната, а трябва да предприеме мерки за засилване на сигурността си, изграждайки „широка система от имунитет на полската държава" чрез справяне с дезинформацията, подкрепа на националната идентичност и подхранване на гражданската отговорност сред младежта.

Според Навроцки неговата администрация е помогнала за подобряване на дипломатическите отношения между Варшава и Вашингтон, подчертавайки значението на силните трансатлантически връзки за осигуряването на сигурността на Полша. 

полша войска украйна навроцки
