Русия удари частна детска градина в Харков

Русия атакува Харков с дронове, повреждайки детска градина, убивайки един човек и ранявайки шестима, съобщават местните власти.
Регионалният губернатор Олег Синегубов заяви, че удари с дронове са станали в района Холодногорски в западната част на града и че убитият е 40-годишен мъж.
Амил Омаров, ръководител на регионалната прокуратура, заяви, че е вероятно атаката да е включвала дронове тип "Геран-2 Шахед“ с реактивен двигател.
"(Атаката се е случила) в гъсто населен район, а в една от сградите се е помещавала частна детска градина. За щастие децата са били незабавно евакуирани в подслон“, каза Омаров.
Кметът на Харков Игор Терехов заяви, че децата са се укривали по време на удара на дрона и не са били ранени. Терехов също така каза, че детската градина е била директно ударена и по време на атаката там са били 48 деца и учители, допълва Kyiv Independent.
Президентът Володимир Зеленски осъди атаката, заявявайки: "Няма оправдание за удар с дрон срещу детска градина и никога не може да има такова.“
"Очевидно е, че Русия става все по-нахална. Тези удари са плюнката на Русия в лицето на всички, които настояват за мирно разрешаване на проблема“, написа Зеленски в X.
Харков е подложен на постоянни руски атаки повече от две години, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.