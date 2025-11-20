Сиярто: „Лудост“ е най-умереното определение за случващото се в Брюксел

„Лудост” е най-умереното определение за това, което се случва тук в Брюксел, след като се доказа, че в Украйна функционира военна мафия и корумпирана държавна система, а Брюксел иска да изпрати още сто милиарда евро в страната от парите на европейските граждани, заяви в четвъртък в Брюксел министърът на външните работи и външната търговия Петер Сиярто, предава MTI.

Според съобщение на министерството, преди заседанието на Съвета по външни работи на Европейския съюз министърът заяви, че в нормална ситуация в такъв случай плащанията към корумпирания режим биха били незабавно спрени и биха били поискани финансови отчети.

„Мисля, че това трябва да се направи. Не трябва повече да се изпращат парите на европейските граждани на такава военна мафия“, каза той, като посочи, че в противовес на това Урсула фон дер Лайен е изпратила писмо до държавите-членки, в което пише за изпращането на още почти 100 милиарда евро в Украйна. „Ако искаме да създадем усещането в Европа, че вземаме корупцията на сериозно, тогава председателят на Европейската комисия не трябваше да изпраща такова писмо. И затова, разбира се, ще повдигна този въпрос, защото това казва всичко за състоянието на демокрацията в Брюксел, че в такъв сериозен случай дори възможността за обсъждане на ситуацията се отхвърля.”

Петър Сиярто бе попитан и дали Европейската комисия (ЕК) ще създаде механизъм за извънредни ситуации, съгласно който военните конвои да могат да преминават през територията на държавите-членки, без да получават специално разрешение от засегнатата страна.

„В Брюксел цари военна психоза. Напълно ясно е, че политиците в Брюксел и Западна Европа работят за удължаване на войната“, коментира той. „Това е шокиращо, изключително опасно и всяка такава мярка, която предвижда нови доставки на оръжие, нови парични трансфери, които улесняват доставките на оръжие, е провокативна и много опасна. Ние продължаваме да смятаме, че Европейският съюз (ЕС) има само една задача, а именно да подкрепи американските усилия за мир незабавно и безусловно.”

След това той заяви, че унгарското правителство продължава да подкрепя напълно мирните усилия на американския президент Доналд Тръмп и е готово да предостави място за бъдеща мирна среща на върха, когато страните са готови за това.

Сиярто обясни, че брюкселското ръководство се заблуждава по отношение на войната в Украйна, тъй като времето не работи в полза на Украйна.

„Войната продължава вече почти четири години, а Русия заема все повече украински територии. Така че въпросът не е дали Украйна ще отблъсне Русия, а дали Русия ще заема все повече територии в Украйна. Освен това санкциите не принуждават руската икономика да коленичи“, каза още Сиярто.