F-22 Raptor е един от трите нови типа изтребители, влезли на въоръжение във въоръжените сили на САЩ след края на Студената война. Разработката му започна в средата на 70-те години на миналия век, за да осигури на ВВС на САЩ наследник от пето поколение на F-15 Eagle за високоинтензивни мисии въздух-въздух. Днес той се смята за една от най- малко успешните програми за изтребители от ерата след Виетнамската война, като възможностите на самолета постепенно бяха намалени след края на Студената война, а големите съкращения на планираните поръчки доведоха до построяването само на 187 серийни самолета, пише MWM. От 2022 г. насам ВВС се стремят да започнат да извеждат от експлоатация F-22 само част от експлоатационния им живот, докато нивата на наличност остават най-ниските в американския изтребителски флот, въпреки че самолетът е сред най-новите самолети в експлоатация.

Основен недостатък на програмата F-22 са значителното превишаване на разходите за поддръжка и в резултат на това - оперативните разходи, които са най-високите от всички типове изтребители в западния свят. Първоначално е било замислено изтребител да има по-ниски нужди от поддръжка от F-15, което му позволява да поддържа по-високи нива на наличност и го прави по-достъпен за експлоатация. Въпреки че цената на F-22 на изтребител е била близо три пъти по-висока от планираната поради големи превишавания, превишаването на разходите за поддръжка, които съставляват по-голямата част от разходите за целия жизнен цикъл на всеки изтребител, е основният фактор, който го прави недостъпен. В началото на 2023 г. беше подчертано , че поддържането на флота от приблизително 184 оставащи F-22 в експлоатация през следващите шест години и половина до 2030 г. ще струва на Военновъздушните сили 9 милиарда долара, което се равнява на разходите за закупуване на още 110 нови F-35A, което повдига допълнителни въпроси относно рентабилността на флота Raptor.

Процентът на годност на F-22 за изпълнение на задачи е около 50 процента,

откакто изтребителите бяха въведени в експлоатация от ВВС на САЩ през декември 2005 г., и се очаква да продължи да спада с остаряването на самолетите, особено след като ВВС все повече са принудени да ги използват за резервни части. Тъй като броят на самолетите в експлоатация вече е малък, това сериозно ограничава способността на F-22 да участва в голям конфликт. Ниските нива на наличност и ограниченият брой самолети с боен код означават, че само около 70 изтребителя ще бъдат на разположение за бойни операции, което е ограничен брой, като се имат предвид огромните разходи за по-широкия флот. Въпреки че по-новият F-35 също е пострадал от големи превишавания на оперативните разходи и нуждите от поддръжка, което по подобен начин е принудило службите да намалят планирания брой поръчки и да съкратят летателните часове, тези проблеми са били по-екстремни при F-22.

Ако флотилията от F-22 беше по-достъпна за поддръжка и изискваше по-малко поддръжка, вероятно щеше да изглежда рентабилно разширяването на производството след 2011 г., което би позволило на самолета постепенно да извади от употреба изтребителите F-15C/D от ерата на Студената война, които страдаха от десетилетия износване, което увеличи собствените им оперативни разходи. По-дългият производствен период, от своя страна, може би би позволил много от проблемите с остаряването, пред които е изправен изтребителят, и по-специално неговата авионика, да бъдат решени в по-късни производствени партиди. Тъй като F-22 е непрактичен за използване, далеч не е рентабилен, особено в сравнение с по-новите F-35A и F-15EX, съкращаването на производството беше изключително полезно за цялостния боен потенциал на ВВС.