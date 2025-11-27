Усилията на Тръмп за Украйна са напразни, Путин не е готов за мир

Почти четири години война между Русия и Украйна доведоха до почти четири години мирни планове и неуспешни преговори. Но окуражен от успеха си в Газа, Доналд Тръмп предприе нов тласък за прекратяване на конфликта в Украйна през миналата седмица.

В класически стил, президентът на САЩ използва чистата сила на личността си и бързо наближаващ краен срок, за да се опита да прокара страница с точки за постигане на мир.

Точно като споразумението за Газа, то включваше мирен съвет, оглавяван от Тръмп, размяна на затворници и глобално финансиране за възстановяване. Но за разлика от плана за Газа, той се сблъска с лидер, който не е готов за мир.

Няма индикации, че Русия иска сделка

Това каза пред NPR Бриджит Бринк, бивш посланик на САЩ в Украйна.

Подробности за последния натиск излязоха наяве в началото на миналата седмица. Вашингтон, чрез пратеника Стив Уиткоф, работеше с Москва за разработването на 28-точков план, в който Украйна щеше да отстъпи целия си източен регион Донбас на Русия, да ограничи въоръжените си сили до 600 хиляди души и да се откаже от стремежа си да се присъедини към НАТО (което нямаше да приема повече членове).

В замяна Русия ще обещае да няма повече атаки срещу Украйна, като ще бъде изправена пред санкции, ако наруши това обещание.

С ентусиазъм Тръмп изрази подкрепа, докато се стреми към поредното грабващо вниманието споразумение и Нобелова награда за мир. Той обяви краен срок до Деня на благодарността, като даде на Киев срок до четвъртък тази седмица да ги приеме. По-късно се отметна и от това.

Шок в Украйна

Предложенията обаче предизвика шок в Украйна и нейните европейски съюзници, които заявиха, че това ще възнагради руската агресия. Резултатът беше поредица от дипломатически маневри. Американски и украински представители се срещнаха в неделя в Женева, докато се събираха, за да преразгледат плана.

Предложението след това предизвика още по-голямо вълнение, когато Bloomberg разкри подробности за изтекли разговори между Уиткоф и най-добрите помощници на Путин, в които той изглежда ги е инструктирал как да ласкаят американския президент.

Изтичането на информация включваше и телефонен разговор между Юрий Ушаков, външния съветник на Путин, и Кирил Дмитриев, икономическия съветник на руския лидер, който изглежда предполага участието на Кремъл в изготвянето на 28-точковия план, припомня The Telegraph.

Дан Дрискол, министърът на армията на САЩ, се срещна с руски и украински представители в Абу Даби във вторник. Говори се, че Володимир Зеленски скоро ще се срещне с Тръмп. През седмицата американският президент настоя, че няма да се срещне с украинския лидер, докато мирното споразумение не е в последния си етап.

Опитните наблюдатели на Украйна казват, че сме били тук два пъти преди това - през април, когато "окончателното мирно предложение“ на Тръмп беше посрещнато с една от най-големите атаки на Русия по време на войната, и през август, когато срещата на върха между Тръмп и Путин не доведе до нищо.

Така че защо сега, попита Татяна Становая, старши сътрудник в Центъра за Русия и Евразия "Карнеги“.

"Първо, Уиткоф насочи фокуса си от Газа към Украйна... просто имаше повече време“, каза тя и добави, че вторият фактор е украинската ситуация.

Зеленски е изправен пред корупционна криза у дома и неуспехи на фронтовата линия, той е подложен на по-голям натиск от всякога да направи компромис.

Но Путин, за разлика от него, многократно е заявявал ясно, че има набор от искания – анексиране на земя, привеждане на Украйна в сферата му на влияние и предотвратяване на всяко разширяване на НАТО – и че те трябва да бъдат изпълнени, иначе войната ще продължи.

"Позицията на Путин е, че сме готови да прекратим войната дори утре, ако, разбира се, украинците приемат всички наши искания. Не сме готови да правим компромиси по този въпрос", обясни Татяна Становая.

Орися Луцевич, зам.-директор на програмата Русия-Евразия в Чатам Хаус, заяви, че 28-точковият план е част от "майсторска“ руска операция за печелене на време, за да може армията му да постигне напредък.

"Путин играе с Тръмп за време. Целите му са да възпрепятства прилагането на петролните санкции, влезли в сила на 21 ноември 2025 г., и да забави приемането на законопроекта за вторичните санкции, който в момента е в Камарата на представителите на САЩ", на мнение е Луцевич.

Москва бързо отхвърли контрапредложенията, разпространени от европейски държави, и даде най-ясния си отговор във вторник - изстреля 22 ракети и изпрати над 460 дрона, за да атакува цели в Украйна, убивайки седем цивилни. Това беше четвъртата по големина атака с дронове по време на войната.