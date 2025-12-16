Унгария блокира декларация за разширяването на ЕС

Унгария блокира документа относно процеса на разширяване, който Европейският съюз приема всяка година, тъй като се противопоставя на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС, заяви днес датският министър по европейските въпроси Мари Биер, цитирана от ДПА.

Правителството на унгарския премиер Виктор Орбан е заявило, че няма да подкрепи положителна оценка на напредъка на Украйна, каза Биер. Този елемент от оценката обаче не може да бъде премахнат, тъй като е подкрепен от всички други страни от ЕС, добави тя.

Дания в момента е ротационен председател на Съвета на Европейския съюз.

„Имаме 26 страни членки, които демонстрират силна подкрепа за Украйна и Украйна отговаря на очакванията“, посочи Биер в кулоарите на консултациите в Брюксел.

Формулировката относно Украйна е „справедлива и честна“, добави тя.

Германският представител Гюнтер Крихбаум разкритикува поведението на Унгария, като го нарече „все по-разрушително“, и обвини Будапеща, че бави ЕС.

За Украйна ветото на Унгария означава, че тя вече не може да се надява на започване на официални преговори за присъединяване към ЕС.

Биер обаче подчерта, че процесът на присъединяване все пак напредва, защото работата продължава неофициално.

„Това означава, че Украйна получава инструкции как да проведе реформи, какво да изпълни, какво повечето държави членки искат от страната да изпълни“, каза Биер и допълни, че процесът на присъединяване „все още е активен“.

Това означава, че страната би могла да постигне много бърз напредък, ако Унгария в даден момент се откаже от ветото си.

Настоящото унгарско правителство оправдава противопоставянето си на присъединяването на Украйна към ЕС, като посочва големите финансови нужди на страната и я обвинява, че унгарското малцинство в Украйна е в неравностойно положение, пише БТА.