Шестте ангажимента и един голям проблем в мирното споразумение за Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че споразумението за прекратяване на огъня в Украйна е "по-близо от всякога" след преговорите в Берлин. Стив Уиткоф, специален пратеник на Белия дом, и Джаред Кушнер, зет на президента, посетиха Германия тази седмица в опит да убедят президента Зеленски да приеме компромисно споразумение.

Зеленски вече е предложил значителни отстъпки, включително провеждането на избори 60-90 дни след влизането в сила на примирието и отказ от надеждите на Украйна да се присъедини към НАТО, пише "The Times".

След преговорите в Берлин лидерите на 12 европейски държави – включително Сър Киър Стармър, Фридрих Мерц, германският канцлер, и френският президент Макрон – обявиха набор от червени линии по отношение на мирното споразумение.

"Да се предостави устойчива и значителна подкрепа на Украйна за изграждането на нейните въоръжени сили, които трябва да останат на ниво от 800 000 души в мирно време, за да могат да възпират конфликти и да защитават територията на Украйна."

Ограничението от 800 000 души е много по-високо от първоначалното предложение на Русия. 28-точковият мирен план, договорен от Уиткоф, Кушнер и Кирил Дмитриев, ръководител на руския суверенен фонд, би ограничил Украйна до армия от 600 000 войници.

Зеленски и европейските съюзници на Украйна твърдят, че това е несправедливо, като се има предвид, че в началото на годината украинските въоръжени сили наброяваха около 1 милион души.

„Европейска „многонационална сила в Украйна“, съставена от доброволни държави в рамките на „коалицията на желаещите“ и подкрепена от САЩ. Тя ще подпомогне възстановяването на украинските сили, осигуряването на въздушното пространство на Украйна и подкрепата за по-безопасни морета, включително чрез операции в Украйна. Механизъм за наблюдение и проверка на прекратяването на огъня, ръководен от САЩ, с международно участие, за да се осигури ранно предупреждение за всякакви бъдещи атаки и да се установят и реагира на всякакви нарушения, заедно с механизъм за разрешаване на конфликти, за да се работи по взаимни действия за деескалация, които могат да бъдат предприети в полза на всички страни.“

САЩ имат повече военни сателити от всяка друга страна в света и Украйна ще се нуждае от американските възможности,

за да наложи прекратяване на огъня. Но това достатъчно ли е?

Зеленски ще си спомни как британските и американските разузнавателни агенции предупредиха света за плана на Русия да нападне в месеците преди февруари 2022 г. Русия все пак реши да нападне.

„Правно обвързващ ангажимент, подчинен на националните процедури, за предприемане на мерки за възстановяване на мира и сигурността в случай на бъдещо въоръжено нападение. Тези мерки могат да включват въоръжена сила, разузнавателна и логистична помощ, икономически и дипломатически действия.“

Ще дойде ли някой в защита на Украйна, ако Русия нападне отново? Това е в основата на тревогите на Зеленски относно подписването на мирно споразумение. Зеленски вече е изоставил надеждите си да се присъедини към НАТО.

Урокът от Грузия – която беше нападната от Русия през 2008 г. – и Украйна показва, че Путин няма никакви угризения да напада държави, които не са членки на НАТО и са били част от Съветския съюз. Не е ясно дали „правно обвързващо задължение“ ще се равнява на пълно членство в НАТО.

„Да се инвестира в бъдещото проспериране на Украйна, включително чрез предоставяне на значителни ресурси за възстановяване и реконструкция, взаимноизгодни търговски споразумения и отчитане на необходимостта Русия да компенсира Украйна за нанесените щети. В този дух руските суверенни активи в Европейския съюз са блокирани.“

Най-силната карта на Европа са руските активи на стойност 210 милиарда евро, държани в банки в ЕС. В 28-точния мирен план се предлага 100 милиарда долара от тях да бъдат използвани за възстановяването на Украйна, като САЩ ще получат 50% от печалбата.

Но парите се намират в европейски банки и САЩ не могат да диктуват как да бъде изразходвана тази огромна сума. Европа настоява Русия да плати за нанесените от нея щети.

Първоначалният повод за войната беше революцията на Майдана през 2014 г., когато Виктор Янукович, съюзник на Путин, се опита да попречи на Украйна да се присъедини към ЕС.

Зеленски е постигнал голяма победа за Украйна, като според информациите е получил уверение, че Украйна може да се присъедини към Европейския съюз още през януари 2027 г. Въпросът обаче е дали Путин наистина ще се чувства комфортно с това или ще се почувства длъжен да го предотврати, независимо от евентуално мирно споразумение?

Големият спор

„Лидерите изразиха подкрепата си за президента Зеленски и се съгласиха да подкрепят всякакви решения, които той в крайна сметка вземе по конкретни украински въпроси. Те потвърдиха, че международните граници не трябва да се променят със сила. Решенията относно територията са за народа на Украйна, след като бъдат въведени ефективни гаранции за сигурност. Те се съгласиха, че някои въпроси ще трябва да бъдат решени в последните етапи на преговорите. Те подчертаха, че ще подкрепят президента Зеленски да се консултира с народа си, ако е необходимо.“

Русия е поискала от Зеленски да предаде целия Донбас, източната въглищна област на Украйна. Това би означавало да се изоставят укрепените градове в Донецк, които Русия не е успяла да превземе в продължение на повече от десетилетие война.

Предаването на тези укрепления на Путин може да направи Украйна уязвима за по-нататъшни атаки. Зеленски е категоричен, че не може да предаде територията в Донбас, контролирана от Украйна.

Европейските страни не искат да позволят на Путин да прекроява границите със сила. Тук американците имат различно мнение. Тръмп изглежда смята, че отказът от Донбас е цената за мира. „Честно казано, те вече са загубили територията“, заяви той в понеделник.