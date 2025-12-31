IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Европа е готова да изпрати войски в Украйна за спазване на мирната сделка

Европейските държави биха могли да изпратят между 10 000 и 15 000 войници

31.12.2025 | 20:00 ч. 56
Снимка: БГНЕС

Няколко европейски държави са подготвили планове за изпращане на войски в Украйна като част от коалиция на желаещите да наблюдават евентуално прекратяване на огъня. Това съобщи вестник Die Welt, позовавайки се на дипломатически източници в ЕС. 

„Плановете за това как биха могли да изглеждат гаранциите за сигурност за Украйна вече са финализирани. Те са изготвени предимно от военни експерти от британските и френските въоръжени сили в сътрудничество с Брюксел“, отбеляза източникът. Според него европейските държави биха могли да изпратят „между 10 000 и 15 000“ войници през първите шест месеца след постигане на споразумение за прекратяване на огъня. Освен това Франция и Великобритания са готови да участват в наблюдението на прекратяването на огъня дори без мандат от ООН или ЕС, твърди източникът. Достатъчно е да има покана от Киев. Плановете предвиждат въздушен и морски контрол върху прекратяването на огъня да се упражнява от държави, граничещи с Украйна. Очаква се Турция да играе значителна роля, пише БГНЕС.

