В Киев сигурни: Зеленски не планира да обяви избори

Към момента президентът Володимир Зеленски не планира да обяви президентски избори или референдум за евентуално мирно споразумение с Русия на 24 февруари, съобщи източник от президентската канцелария, запознат с въпроса.

Коментарът дойде, след като Financial Times съобщи, че Киев се готви да проведе и двете гласувания тази пролет, както и че Зеленски може да представи плана на четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия.

"Той не е планирал това“, каза източникът, когато го попитаха дали президентът ще направи подобно съобщение на 24 февруари и добави: "Когато няма сигурност, няма нищо друго.“

Докладът подхрани спекулациите, че Украйна може да се изправи пред нарастващ натиск от Вашингтон да ускори политическия процес, обвързан с потенциални мирни преговори. Но официални лица настояват, че условията за сигурност, а не датите, ще определят всяко решение.

"Ако руснаците убиват хора всеки ден, как можем да обявим или сериозно да обмислим избори през следващите седмици? Никой не е против изборите, но трябва да има сигурност", заявиха от президентската канцелария, цитирани от Kyiv Independent.

Проблем с военното положение

Украйна остава под военно положение от началото на пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г. Съгласно действащото законодателство, както президентските избори, така и референдумите са забранени, докато военното положение е в сила.

Последните президентски избори се проведоха през 2019 г. Ново гласуване беше насрочено за март 2024 г., но беше отложено за неопределено време поради войната. Зеленски удължава военното положение на всеки три месеца, като в момента то е валидно до 4 май 2026 г.

В средата на декември Зеленски заяви, че всички териториални отстъпки, предложени в рамките на подкрепена от САЩ мирна рамка, трябва да бъдат решени от украинския народ чрез референдум.

Въпреки че идеята е била обсъждана и преди, правните бариери остават.

Зеленски е инструктирал законодателите да изготвят предложения, които биха позволили промени в изборното законодателство по време на военно положение, но не са приети никакви изменения.

Работата в експертни групи, които изготвят законодателство, продължава, но между края на военното положение и началото на предизборната кампания трябва да минат поне шест месеца, каза Олга Айвазовска, председател на гражданската организация ОПОРА и експерт по избори.

Съобщения за натиск от САЩ

Според Financial Times, Киев може да обмисли обявяването на гласуванията под натиск от Вашингтон, който според съобщенията иска и двете гласувания да се проведат до 15 май, предупреждавайки, че провалът може да застраши гаранциите за сигурност на САЩ.

"Предполагам, че някой някъде говори за това. Не е първият път, когато разпространяват слухове. Следващата седмица има срещи. Ако има напредък, тогава може би нещо ще се промени", добавят от офиса на Зеленски.