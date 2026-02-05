Зеленски: Преговорите в Абу Даби не са лесни

Преговорите между украински, руски и американски екипи в Абу Даби не са били лесни, заяви президентът Володимир Зеленски.

Украинският лидер добави, че страната му иска да види по-бързи стъпки за прекратяване на руската инвазия.

"Със сигурност не е лесно, но Украйна е била и ще остане възможно най-конструктивна“, каза Зеленски, цитиран от AFP.

По-рано украински представители съобщиха, че втория ден от тристранните преговори са приключили.

“Преговорите приключиха“, заяви пред журналисти Диана Давитян, говорител на главния преговарящ от страна на Украйна Рустем Умеров, без да дава повече подробности.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф съобщи, че по време на преговорите е постигнато споразумение за размяна на военнопленници от двете страни. Думи, които самият Зеленски също потвърди.