IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 121

Зеленски: Преговорите в Абу Даби не са лесни

Иска бързи стъпки за прекратяване на инвазията

05.02.2026 | 17:07 ч. 5
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Преговорите между украински, руски и американски екипи в Абу Даби не са били лесни, заяви президентът Володимир Зеленски.

Украинският лидер добави, че страната му иска да види по-бързи стъпки за прекратяване на руската инвазия.

"Със сигурност не е лесно, но Украйна е била и ще остане възможно най-конструктивна“, каза Зеленски, цитиран от AFP.

По-рано украински представители съобщиха, че втория ден от тристранните преговори са приключили.

“Преговорите приключиха“, заяви пред журналисти Диана Давитян, говорител на главния преговарящ от страна на Украйна Рустем Умеров, без да дава повече подробности.

Свързани статии

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф съобщи, че по време на преговорите е постигнато споразумение за размяна на военнопленници от двете страни. Думи, които самият Зеленски също потвърди.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Володимир Зеленски Абу Даби тристранни преговори руска инвазия размяна на тела
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem