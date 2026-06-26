Зеленски: Одобрих 40-дневна операция срещу Русия, целта е прекратяване на войната

Украинският президент Володимир Зеленски е одобрил предложена от Службата за сигурност на Украйна (ССУ) 40-дневна операция за оказване на влияние, чиято цел е да се окаже натиск върху Русия с оглед прекратяване на войната, предадоха Укринформ и Ройтерс, като цитират публикации на Зеленски във Фейсбук и Телеграм.

Президентът на Украйна е получил доклад от временно изпълняващия длъжността ръководител на ССУ генерал-майор Евгений Хмара относно прилагането на украинската стратегия за "санкции с дългосрочен ефект", "санкции със средносрочен ефект" и бойните постижения на центъра за специални операции "Алфа" на Службата за сигурност на Украйна на бойното поле.

"Одобрих 40-дневна операция на ССУ за оказване на влияние върху държавата-агресор, с цел да се окаже натиск за прекратяване на войната", подчерта Зеленски.

"Важно е да се отбележи, че вече няколко месеца подред Службата за сигурност на Украйна демонстрира най-висока ефективност при отбраната на украинските позиции на фронта чрез използването на различни видове дронове. Центърът за специални операции "Алфа" води по брой на неутрализирани военнослужещи и единици техника на окупатора", заяви Зеленски.

Украинският президент е обсъдил с генерал-майор Хмара и предизвикателствата пред вътрешната сигурност на Украйна, съобщава БТА.

От месеци насам Украйна провежда серии от удари с оръжия със среден и голям обсег срещу цели в Русия или в контролираните от Русия територии, насочени предимно срещу петролната промишленост.

Най-малко 28 украински дрона, насочени към Москва, са свалени в рамките на около час, съобщи тази нощ кметът на руската столица Сергей Собянин. „Специалистите на аварийните служби работят на местата, където са паднали отломките“, написа Собянин в Telegram.

Украйна е засилила кампанията си с дронове на далечни разстояния срещу Русия през последните месеци, като насочва атаките предимно към енергийната инфраструктура с цел да лиши Кремъл от приходи за финансиране на военните операции. Миналата седмица украинска атака предизвика масивен пожар в рафинерия в югоизточната част на Москва.