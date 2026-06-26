Путин прие Лукашенко във "Валдай" на фона на ескалацията около Беларус

Руският президент Владимир Путин и беларуският му колега Александър Лукашенко имаха среща в Русия, съобщи Кремъл, като се очакваше разговора им да бъде съсредоточен върху войната в Украйна, предаде Ройтерс.

По време на срещата в резиденцията на Путин "Валдай" в Новгородска област, в северозападната част на Русия, двамата обсъдиха търговското и икономическо сътрудничество, реализацията на съвместни проекти и въпроси, свързани с регионалната сигурност.

По-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред държавната новинарска агенция ТАСС, че след срещата не са планирани изявления пред медиите или подписването на документи.

Срещата се повежда на фона на нарастващото напрежение между Беларус и Украйна, чийто президент Володимир Зеленски заяви, че според него Путин се опитва да накара Лукашенко да засили подкрепата си за Русия в конфликта.

Москва и Минск отричат това, като Беларус казва, че Украйна и държавите от Запада подхранват напрежението. Лукашенко заяви вчера, че се е срещнал с представители на Зеленски и ги е предупредил да не се опитват да въвличат страната му във войната.

Путин и Лукашенко са близки съюзници и се срещат често. Кремъл обвини Украйна, че застрашава суверенитета на Беларус, след като Зеленски миналия петък даде на Минск една седмица да премахне станции за препредаване на сигнали, които според него се използват за насочване на руски атаки, посочва Ройтерс.

В понеделник Кремъл съобщи, че се очаква Путин и Ликашенко да обсъдят в "обозримо бъдеще" изявленията на Зеленски.

В сряда украинският президент заяви, че станциите са прекратили работа, въпреки че тази информация към момента не е потвърдена от независими източници, отбелязва Ройтерс.

Макар Лукашенко да не е изпратил беларуски сили да се сражават на страната на Русия, той позволи на Путин да използва Беларус като плацдарм за нападението срещу Украйна през 2022 г., а по-късно се съгласи Русия да разположи тактически ядрени оръжия на територията на страната му, посочва световната агенция.