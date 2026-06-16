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Лукашенко се извини на Зеленски, но го нарече "млад и неопитен“

Беларус не представлява заплаха за Украйна, добави лидерът

16.06.2026 | 19:43 ч. 18
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Беларуският лидер Александър Лукашенко заяви, че страната му не представлява военна заплаха за Украйна и твърди, че по-ранните му изявления са били само в отговор на това, което Лукашенко определи като заплахи от Киев към Минск.

"Ако (украинският президент) Володимир Олександрович (Зеленски) се е обидил, му се извинявам за тези думи“, каза Лукашенко, цитиран от Euronews.

"Може би не трябваше да казвам това, като се има предвид, че той все пак е във война. Може би не трябваше да говоря толкова откровено за това, но, от друга страна, той трябва да разбере, че както често казваме: "жънеш това, което си посеял“, каза Лукашенко.

В същото време лидерът твърди, че Зеленски трябва да бъде по-внимателен в изявленията си и да избягва провокирането на Беларус.

"Не трябва да се очакват военни действия от Беларус, и особено от мен“, каза Лукашенко, като нарече Зеленски "млад и неопитен“ и повтори, че "не е военен“.

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Киевските власти изразяват нарастваща загриженост, че Беларус може да бъде въвлечена по-дълбоко в пълномащабната война на Русия срещу Украйна.

През май Зеленски заяви, че Киев е готов да предприеме "превантивни“ мерки срещу Москва и беларуското ръководство заради потенциални военни заплахи за Северна Украйна, на фона на руско-беларуско ядрено учение и произтичащото от това напрежение с европейските членове на НАТО, предизвикано от нахлувания на дронове в Балтика.

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Тагове:

Александър Лукашенко Володимир Зеленски извинение войната в Украйна военен лидер
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