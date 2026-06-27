Зеленски: Украинските ракети "Фламинго“ успешно са поразили руски военен завод ВИДЕО

Украинските далекобойни ракети Flamingo FP-5 успешно са поразили ключов руски военно-промишлен обект в град Волгоград през нощта на 27 юни, съобщи президентът Володимир Зеленски, цитиран от украинските медии.

Ударът е насочен към руския Федерален научно-производствен център "Титан-Барикади“, голямо отбранително предприятие, което произвежда пускови установки за стратегическите ракетни системи "Ярс“ и "Топол-М“, както и пускови установки за тактическата балистична ракетна система "Искандер-М“.

"Потвърдените удари бяха последвани от пожар в помещенията на завода“, каза Зеленски в социалните мрежи.

Every Russian defense facility that serves the war against Ukraine is a just target for our long-range sanctions. Last night, FP-5 Flamingo missiles successfully struck the Titan-Barrikady facility in Volgograd. It is a major industrial complex where the enemy produces artillery… pic.twitter.com/JB5JmRjTAe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 27, 2026

"Титан-Барикади“ е едно от водещите военно-промишлени предприятия на Русия и е част от държавната космическа корпорация "Роскосмос“. В допълнение към системите за изстрелване на ракети, предприятието произвежда тежки артилерийски системи, корабни артилерийски установки и брегови противокорабни ракетни системи.

Обектът е под международни санкции, откакто Русия започна тоталната си война.

Русия потвърди атаката

Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров потвърди, че украински "високоскоростни въздушни цели“ са ударили града през нощта, повреждайки това, което той описа като "производствени съоръжения в едно от предприятията на Волгоград в Краснооктябрски район“.

Въпреки че Бочаров не посочи името на предприятието, "Титан-Барикади“ се намира в района.

Губернаторът заяви, че 10 души са ранени и получават медицинска помощ. Той добави, че локализираните пожари са били бързо потушени и че няма повредени жилищни сгради.

Руското министерство на отбраната твърди, че е свалило 175 украински дрона над 10 руски региона и е окупирало Крим, но не спомена докладвания ракетен удар.

Ударът бележи поредна украинска атака срещу руската отбранително-промишлена база, тъй като Киев се стреми да отслаби производството на оръжие на Москва за войната си срещу Украйна.

"Обхватът на дългосрочните санкции на Украйна продължава да се разширява. Именно нашият натиск, ден след ден, полага основите за достоен мир в крайна сметка", каза Зеленски.