Разследват Урсула фон дер Лайен заради таен чат със Зеленски, Мелони и Мерц

Европейският омбудсман Тереза ​​Анжиньо е започнала разследване срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заради таен чат, в който са участвали Володимир Зеленски и няколко европейски лидери, съобщи германският вестник "Берлинер Цайтунг".

В групата са участвали и германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон, италианският премиер Джорджия Мелони и британският премиер Киър Стармер.

Разследването не се отнася до съдържанието на разговора, а до това дали Комисията е нарушила правилата за прозрачност, като е отказала достъп до кореспонденцията.

След искането за достъп до кореспонденцията Европейската комисия е отказала, като е заявила, че нейното публикуване може да навреди на международните отношения на ЕС с трети държави.

Съществуването на разговора стана публично достояние през януари. По-късно холандската разследваща организация "Follow the Money" поиска достъп до кореспонденцията, но Комисията отхвърли искането под претекст, че публикуването може да навреди на отношенията на ЕС със страни извън блока. Според съобщения в медиите, групата е обсъждала стратегии за работа с президента на САЩ Доналд Тръмп, наред с други въпроси, както и как да ограничат влиянието му.

"Реших да започна разследване на действията на Европейската комисия по отношение на искането на заявителя в съответствие с разпоредбите на ЕС относно публичния достъп до документи", написа Анжиньо до организацията FTM.

Очаква се разследването да продължи няколко месеца. Среща между представители на Комисията и Анжиньо ще се състои преди средата на юли.

Това не е първият път, когато Фон дер Лайен е подложена на критики заради текстови съобщения

Миналата година вторият най-висш съд на ЕС установи, че Комисията е обработила неправилно искане на The New York Times за размяна на реплики по време на пандемията между председателя на Комисията и главния изпълнителен директор на Pfizer Алберт Бурла относно сделка за ваксина на стойност милиард евро.

А по-рано този месец, след продължило месеци разследване, Анжиньо критикува Комисията за автоматичното изтриване на текстово съобщение, което Макрон е изпратил на фон дер Лайен относно търговска сделка с южноамериканския блок Меркосур. Комисията твърди, че тъй като съобщението просто повтаря публични коментари на френското правителство, то не е било запазено. След жалба от FTM, Анжиньо заяви, че изтриването му е незаконно. Изпълнителната власт на ЕС трябва да се увери, че запазва важна информация, включително текстове, и да засили вътрешните си процедури, за да гарантира, че това се случва, каза тя.