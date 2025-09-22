IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
На този етап няма задържани за откритото тяло на екопътека край Смолян

Полиция и прокуратура не дават категоричен отговор става ли въпрос за убийство

22.09.2025
БГНЕС

Полицаи пренесоха на ръце по екопътека „Невястата“ тялото на мъж, което бе намерено днес преди обед в района на туристическия маршрут, съобщава БТА. 

То е транспортирано с линейка за аутопсия. 

Окръжният прокурор на Смолян Недко Симов заяви пред БТА, че засега няма нито заподозрени, нито задържани по случая, тъй като се изчакват резултатите от аутопсията и заключението каква е причината за смъртта на мъжа.

Полицейски екипи продължават огледите и процесуално-следствените действия в района на паркинга в началото на екопътеката.  След щателното претърсване и вземане на проби от червен автомобил „Мазда“ по-рано днес, от паркинга бяха иззети веществени доказателства и от втори автомобил. 

Сигналът за намерено тяло в района на екопътеката е получен днес преди обед.  По случая е образувано досъдебно производство.

Смолян ОДМВР-Смолян убийство
