На този етап няма задържани за откритото тяло на екопътека край Смолян

Полицаи пренесоха на ръце по екопътека „Невястата“ тялото на мъж, което бе намерено днес преди обед в района на туристическия маршрут, съобщава БТА.

То е транспортирано с линейка за аутопсия.

Окръжният прокурор на Смолян Недко Симов заяви пред БТА, че засега няма нито заподозрени, нито задържани по случая, тъй като се изчакват резултатите от аутопсията и заключението каква е причината за смъртта на мъжа.

Свързани статии Откриха труп на екопътека край Смолян, подозират убийство

Полицейски екипи продължават огледите и процесуално-следствените действия в района на паркинга в началото на екопътеката. След щателното претърсване и вземане на проби от червен автомобил „Мазда“ по-рано днес, от паркинга бяха иззети веществени доказателства и от втори автомобил.

Сигналът за намерено тяло в района на екопътеката е получен днес преди обед. По случая е образувано досъдебно производство.