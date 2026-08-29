Марио Кирилов: Шампионът трябва да е дисциплиниран и в залата, и в живота

Един от най-реномираните български треньори в бойните спортове Марио Кирилов заяви пред камерата на "Boec.bg", че дисциплината е ключът към постигането на големи успехи на ринга.

"Не може да ставаш в 1-2 часа, да си си легнал в 3 през нощта, да тренираш два часа и да очакваш кой знае какви резултати, колкото и да се раздаваш. Шампионът трябва да бъде дисциплиниран както в залата и на тренировка, така и в живота", каза Кирилов в ефира на телевизия Bulgaria ON AIR.

Специалистът, който наскоро бе избран и за старши треньор на националния отбор на България, обяви, че ще се опита да върне успехите на българския муай тай, но това ще бъде дълъг процес заради неглижирането на спорта в последните години.

"Никога не ми е било фикс-идея да стана треньор на националния отбор. Но това не означава, че няма да работя на макс, за да постигнем наистина големи резултати в този спорт. Другото, което ще променя е, че с времето искам да има предсъстезателни лагери, постоянно да има семинари, защото този спорт беше останал много, много на заден план."