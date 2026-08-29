1700 ракети Patriot са изстреляни: войната с Иран разтревожи Пентагона за Китай и Русия

САЩ са изпратили толкова много боеприпаси в Близкия изток за борба с Иран, че военните планирачи са загрижени, че загубата на огнева мощ намалява способността на Америка да се защити от потенциални заплахи от страна на Китай и Русия, заявиха американски официални лица.

Намаленията са толкова значителни, че запасите на САЩ в Европа от противовъздушни прехватчи PAC-3 Patriot и ракети "земя-земя" ATACMS се считат за "извън критично нивото", заявиха някои от официалните лица, пожелали анонимност. През последните седмици САЩ и Иран до голяма степен са прекратили преките атаки. Но възстановяването на запасите от оръжия, преместени от страни като Япония, Южна Корея и Германия, може да отнеме години, което ще остави уязвими места в глобалната военна позиция на САЩ, въпреки че западните военни длъжностни лица не смятат, че мащабни атаки от страна на Китай и Русия са непосредствено предстоящи, заявиха длъжностните лица.

Освен противоракетните системи Patriot, и други оръжия, разположени в Европа, са изчерпани до изключително ниски нива, включително ракети за прецизни удари и управляеми ракети, добавиха официалните лица. Противоракетните системи THAAD и системите за борба с дронове "Меропс" също са били изпратени от Европа към Близкия изток, което допълнително намалява запасите на континента, пише WSJ.

Намаляващите запаси са накарали Европейското командване на САЩ да коригира оперативните си планове, заявиха официалните лица. Те също така все повече карат представители на администрацията да стигат до заключението, че САЩ не биха могли напълно да изпълнят плановете за извънредни ситуации за защита на Тайван от китайска инвазия, ако такава се случи в близко бъдеще.

Всяко преместване на военни сили и ресурси към Близкия изток, включително боеприпаси, би изисквало одобрение от министъра на отбраната Пийт Хегсет, който управлява "книга с поръчки", която направлява движението на военни ресурси по целия свят съгласно дългогодишните процедури на Пентагона.

Белият дом заяви, че САЩ разполагат с достатъчно ракети, за да продължат да се борят с Иран в обозримо бъдеще и да се справят с други глобални заплахи.

"Въоръжените сили на САЩ разполагат с повече от достатъчно боеприпаси, амуниции и запаси, за да изпълнят всички стратегически цели на президента Тръмп и дори повече, а операция „Epic Fury“ показа какво се случва, когато се забъркваш със Съединените щати", заяви говорителката на Белия дом Анна Кели. "Въпреки това президентът призова нашите отбранителни доставчици постоянно да произвеждат още повече оръжия, произведени в Америка, които са най-добрите в света."

AP съобщи по-рано, че американските въоръжени сили в Европа изпитват "повече от критичен" недостиг на противоракетни прехващачи Patriot. Говорител на военния щаб на Организацията на Северноатлантическия договор заяви, че 32-членният алианс разполага с достатъчни запаси от прехващачи за противовъздушна отбрана, но не коментира намаляващите запаси на САЩ от PAC-3, които са най-модерният тип прехващачи Patriot.

"НАТО разполага с достатъчно боеприпаси за противовъздушна отбрана, включително ракети Patriot, за да се защитим", заяви полковник Мартин О’Донъл. "И все още имаме достатъчно, за да продължим да предоставяме на Украйна."

Натискът върху запасите на САЩ вследствие на войната в Иран е огромен.

Към средата на юли САЩ са изстреляли около 1 700 ракети Patriot за противовъздушна отбрана и над 200 противоракетни ракети THAAD по време на войната, заявиха официални представители. Кораби на Военноморските сили на САЩ са изстреляли още 150 ракети „Стандарт“, за да унищожат ирански ракети и дронове, добавиха те.

Независими анализатори са изчислили сходни цифри за някои от тези системи въз основа на бюджетни прогнози.

През целия период на войната Иран е изстрелял над 1 500 балистични ракети и 6 000 големи дрона, заявиха официални представители. Този брой се е увеличил, тъй като режимът продължава да атакува кораби в Ормузкия пролив.

Американските въоръжени сили са предприели мерки за съхранение на запасите си от прехватчи. Те са се въздържали от ответни удари срещу иранските атаки срещу кораби в Ормузкия пролив, тъй като американски официални лица са обсъждали ефективността на ударите „око за око“, които изчерпват ценните боеприпаси. Тръмп също така реши да преустанови ударите срещу Иран в края на юли на фона на дебати относно нивата на боеприпасите.

Някои законодатели заявиха, че са особено загрижени от постоянните съобщения за руски хибридни атаки, включително дрони с експлозиви, открити на летище в Германия, за които американски официални лица твърдят, че вероятно са свързани с Москва. Тръмп наскоро изпрати шефа на разузнаването си в Москва, след като според последните оценки на разузнаването руският президент Владимир Путин може да тества решимостта на алианса в рамките на няколко години.

В допълнение към европейските тревоги Пентагонът в момента провежда преглед на военното присъствие на САЩ на континента, което може да доведе до по-нататъшно намаляване на американските сили там.

Администрацията на Тръмп отказа да коментира кои оръжия са били преместени от Европа и Азия и колко остават в тези региони. Говорителят на Пентагона Шон Парнел отрече, че САЩ се сблъскват със значителен недостиг на боеприпаси в чужбина.

Намаляващите запаси от оръжия идват в момент, когато съюзниците изпитват забавяния при получаването на боеприпаси, които са закупили от САЩ. Ограничените запаси също така рязко ограничават способността на Запада да изпрати прехващачи в Украйна, където руски ракетни атаки наскоро удариха населени места и убиха цивилни поради недостиг на боеприпаси за противовъздушна отбрана, казват официални лица.

САЩ също така са преместили единици за противовъздушна отбрана от Европа и Тихия океан към Близкия изток, за да се защитят от иранските заплахи, като са удължили срока на разполагането им и са наложили напрежение върху способността на въоръжените сили да реагират на потенциални кризи в бъдеще, заявиха официални представители. Американските единици за противовъздушна отбрана са унищожили хиляди ирански снаряди през цялата война, за да защитят военни бази, енергийна инфраструктура и населени места от ракети и дронове, казват официални представители.

Неспособен да изтръгне отстъпки от Иран с военна сила, Тръмп се връща към икономическия натиск. Министърът на финансите Скот Бесент заяви, че новата стратегия ще избегне необходимостта от връщане към мащабни военни действия с Иран, поне в краткосрочен план.