Кейти Пери показа снимки на дъщеря си Дейзи за шестия ѝ рожден ден

Дъщерята на Кейти Пери и Орландо Блум е един от най-сладките представители на зодия Дева! Момиченцето навърши шест години на 26 август и получи специално парти от майка си.

В сряда 41-годишната Пери сподели нов пост в Instagram, съдържащ снимки от скорошното ѝ посещение в Legoland, където се е провело и празненството по случай рождения ден на дъщеря ѝ.

На снимките се вижда 6-годишната Дейзи, която Пери споделя с бившия си годеник Орландо Блум, да се наслаждава на атракциите в тематичния парк в Калифорния, да се вози на увеселителните влакчета и да се среща с различни герои. Тя е облечена в специално направена за случая тениска, върху която е изписано „Рожденичка“.

„Дейзи Доув е на 6! Създадохме толкова много спомени – благодарим на Legoland за това, че направи всичко специално“, написа Кейти в публикацията.

Още през юни изпълнителката на хита Roar сподели в интервю за списание People мислите си за майчинството и за това колко се гордее, че дава определен пример на малката си дъщеря. Спомняйки си как е взела Дейзи със себе си по време на скорошното си турне Lifetimes в подкрепа на албума 143, Пери отбеляза „Винаги е невероятно, когато мога да взема дъщеря си на работа“.

„Мисля, че когато майките имат нужната подкрепа и могат да бъдат напълно автентични, това винаги е добър пример, който децата да следват. За мен е радост да показвам на красивата си дъщеря образа на силна, уравновесена, интелигентна, забавна и нестандартна жена“, допълни тя.

Миналия ноември Пери публикува поредица от снимки в Instagram, сред които имаше кадър зад кулисите, запечатал мил момент между нея и дъщеря ѝ. По средата на албума се вижда поп звездата, облечена в сценичния си костюм и усмихната, докато седи на стол до малкото си дете.

„Правим турне и издаваме нова музика“, написа Кейти към публикацията, визирайки тогава предстоящата си песен Bandaids.

Лицето на Дейзи не се вижда на снимката, тъй като тя е седнала с гръб към камерата и носи сини слушалки на ушите.

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