17 661 евро за три нощувки: Формула 1 в Мадрид взриви цените на Airbnb

"На 55 метра от пистата "Мадринг" за Ф1 в Мадрид, с пряк изглед към завоя "Ла Монументал" - един от най-емблематичните в календара на Ф1 за 2026 г. Частна вила във Валдебебас с частен басейн, градина, барбекю и апартамент на последния етаж с тераса и балкон"; "Преживейте Гран при на Формула 1! Този апартамент се намира на 500 м пеша от пистата "Ифема Мадринг"; "Модерен, нов и светъл апартамент с 2 спални близо до Ифема и на 1,6 км от пистата за Ф1".

Така се рекламират в Airbnb няколко имота в квартал Хорталеза в навечерието на Голямата награда на Испания, която ще се състои на пистата "Мадринг" в Ифема от 11 до 13 септември. Предлагането на туристически настанявания в североизточната част на столицата вече е ограничено. Наличните варианти включват апартаменти с цени между 1 000 и 5 000 евро за три нощувки. Отличат се и конкретни случаи, като например една вила, чиято цена за дните на състезанието се увеличава петкратно спрямо обичайната, достигайки 17 661 евро за три нощувки.

2026 г. беше годината на мащабните събития в Мадрид. През юни около 1,2 милиона души участваха в литургията, отслужена от папа Лъв XIV по време на посещението му в столицата. Успоредно с това Bad Bunny събра по 50 000 души на всеки от десетте концерта, които изнесе на стадион "Riyadh Air Metropolitano" - общо около 500 000 посетители. Сега е ред на Формула 1 - събитие, което не е чуждо на полемиките. Подготовката беше белязана от оплаквания на местните жители: прекомерен шум от болидите - вече сигнализиран от платформата Stop Формула 1 Мадрид след първите тестове на пистата - и въздействието от строителните работи, с кални локви по време на дъждовния сезон и чувството на неудовлетворение от това, че са "затворени" в собствения си квартал.

Ф1 в Мадрид има капацитет от 350 000 души.

При всяко събитие от такъв мащаб наемите на жилища за туристически цели се присъединяват към хотелите и пансионите в списъка с възможности за тези, които пристигат от други градове или държави, за да посетят събитията. Динамиката се влияе от законите на търсенето и предлагането, което води до повишение на цените през сезоните, в които се провеждат мащабни събития.

Две седмици преди Ф1 официално да пристигне в Мадрид, обявите в Airbnb намаляват поради нарастващия брой резервации.

Остават онези, които за момента са извън пазара и които, в по-голямата си част, имат високи цени в сравнение с настаняванията в други части на града. Привлича вниманието случаят с една вила във Валдебебас с четири спални и шест легла. Резервацията от 30 август до 2 септември, включваща уикенда, струва 3 341 евро. Същите три нощувки, но от 11 до 14 септември – уикендът, в който се провежда състезанието от Формула 1 в Мадрид – струват 17 661 евро за резервацията, което е пет пъти повече от предишната цена.

Подобен е резултатът и при други варианти, които все още са налични в Airbnb. Апартамент с три спални и пет легла, предвиден за седем души и също в Хорталеза, струва 718 евро за три нощувки, ако се резервира от 4 до 7 септември. При промяна на датите и избор на уикенда на Формула 1, с настаняване на 11 и напускане на 14, цената се повишава до 4 077 евро.

Airbnb заяви пред El País, че „домакините сами определят цените си и че, както всеки доставчик на настаняване (включително хотелите), много от тях коригират тарифите си в зависимост от събития с голямо търсене“. Бързо търсене в Booking за хотели в близост до пистата "Мадринг" в Хорталеза показва, че наличните оферти варират между 1 000 и 2 500 евро за двойна стая за три нощувки. От своя страна, офертите на Airbnb, също за три нощувки, варират между 1 000 и 5 000 евро за апартаменти, а цените са още по-високи за луксозни вили с частен басейн и барбекю. За разлика от хотелските стаи, обектите на Airbnb не са стандартизирани като стаи за двама души. Обявата може да се отнася за частна стая, апартамент с две спални или вила за големи групи.

Обявленията, които се появяват при търсенето, са именно за апартаменти или вили, които все още са налични и които никой гост не е резервирал на тази цена. В този смисъл Airbnb твърди, че „те не са представителна извадка за това, което хората наистина плащат“. Става дума тогава за онези, които са останали извън пазара при тази цена.

"Няколко обяви с извънредно повишение на цените в сравнение с останалите не са представителни за пазара; това е типът нетипичен случай, който може да се срещне и в хотелското предлагане на всеки град по време на голямо събитие", отбелязва пресслужбата на платформата.

По отношение на повишението на цените за резервации Лола Мартин, собственичка на апартаменти за туристически наем и член на колектива VUT Madrid, обяснява, че обикновено повишението варира между 15 и 25%.

Повишаването на цените за настаняване в жилища за туристически цели, подчертава Мартин, е обичайна практика.

Публиката с по-голяма покупателна способност ще се насочи директно към луксозните хотели, където цените също са скочили за дните на Гран при. На уебсайта на Rosewood Villamagna, в ексклузивния квартал Саламанка, няма свободни места, ако искате да резервирате само за събота, 12 септември. Нито пък, ако намерението е да се настаните в петък и да напуснете в неделя. Една от възможните опции е престой от три нощувки, започващ в четвъртък, със средна цена от 3 087 евро на нощ. Най-скъпият апартамент, в който могат да нощуват до осем души, струва средно 17 377 евро на нощ. През предходната седмица най-евтината стая започва от 1 350 евро.

Разположен в центъра, хотел "Four Seasons" предлага минимален престой от четири нощувки, от 10 до 14 септември. Най-евтината му стая, която в събота, 5 септември, струва 760 евро, за уикенда на Формула 1 има средна цена от 3 208 евро на нощ. Най-ексклузивният вариант е апартаментът от 96 квадратни метра, чиято средна цена на нощ е 13 333 евро. Хотел „Мандарин Ориентал Риц Мадрид“ изисква минимален престой от две нощувки за гостите, които искат да направят резервация за събота. Най-достъпната цена за този ден е 5 025 евро, както и за петък, в сравнение с 850 евро седем дни по-рано.